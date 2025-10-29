Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Radio România Iași la 84 de ani! Incubatorul se întoarce!

Radio România Iași la 84 de ani! Incubatorul se întoarce!

Radio România Iași la 84 de ani! Incubatorul se întoarce!

Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2025, 10:24 / actualizat: 29 octombrie 2025, 12:28

Radio România Iași la 84 de ani! Incubatorul se întoarce!

Voluntarii de la Asociația Studenților Jurnaliști s-au auzit astăzi în matinalul Radio România Iași.

Invitații Adinei Șuhan au fost Raluca Cebere, Alex Obreja, Antonie Puiu, Aurora Șarig, Dragoș Frangulea, Andrei Penciulescu și Eduard Iacob.

Astăzi am făcut cunoștință iar în câteva zile îi anunțăm pe cei doi tineri care vor învăța la Incubator Radio România Iași ce înseamnă să fii om de radio.

Incubator Radio România Iași – ”Aici Creștem Oameni de Radio!”

