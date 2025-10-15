Puls Juridic: Care sunt avantajele și riscurile încheierii unui antecontract de vânzare-cumpărare?
Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2025, 09:17
Persoanele care doresc să-și cumpere o locuință pot încheia cu vânzătorul un antecontract de vânzare-cumpărare pentru a fi sigure că tranzacția va fi finalizată la data și în condițiile stabilite inițial.
Fie că vă aflați în postura de vânzător sau în cea de cumpărător sunt necesare o serie de documente și trebuie achitate unele taxe. Care sunt acestea, dar și care sunt avantajele și riscurile încheierii unui antecontract de vânzare cumpărare ne explică Alma Răileanu-Olariu, avocat în Baroul Iași:
