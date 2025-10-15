Ascultă Radio România Iași Live
Puls Juridic: Care sunt avantajele și riscurile încheierii unui antecontract de vânzare-cumpărare?

Puls Juridic: Care sunt avantajele și riscurile încheierii unui antecontract de vânzare-cumpărare?

Puls Juridic: Care sunt avantajele și riscurile încheierii unui antecontract de vânzare-cumpărare?

Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2025, 09:17

Persoanele care doresc să-și cumpere o locuință pot încheia cu vânzătorul un antecontract de vânzare-cumpărare pentru a fi sigure că tranzacția va fi finalizată la data și în condițiile stabilite inițial.

Fie că vă aflați în postura de vânzător sau în cea de cumpărător sunt necesare o serie de documente și trebuie achitate unele taxe.  Care sunt acestea, dar și care sunt avantajele și riscurile încheierii unui antecontract de vânzare cumpărare ne explică Alma Răileanu-Olariu, avocat în Baroul Iași:

Ascultați live ”Puls Juridic” în fiecare miercuri  de la 13.30,   http://www.radioiasi.ro/asculta-live/ sau pe frecvențele Radio Iași 1053 KHz AM, 90,8; 94,5 şi 96,3 MHz FM.

