Prima pagină » Emisiuni » (promo) Expoziția SPRE LUMINĂ – temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 9 APRILIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

(promo) Expoziția SPRE LUMINĂ – temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 9 APRILIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

(promo) Expoziția SPRE LUMINĂ – temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 9 APRILIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 8 aprilie 2026, 10:12

Stimați ascultători, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, relatăm de la vernisajul expoziției SPRE LUMINĂ, vernisaj care s-a desfășurat, la Iași, în ziua de marți, 24 martie 2026, începând cu ora 16, în incinta Galeriilor de Artă „Dan Hatmanu”, Muzeul Municipal „Regina Maria”.

Concret, au expus elevi ai Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” din Iași și elevi ai Liceului de Arte „Victor Brauner” din Piatra Neamț, coordonați de către profesorii Dan Cârciumariu, Aida Ghiorghișcan și Ana-Maria Calistru.

Expoziția a fost prezentată de către preot profesor Bogdan-Ioan Anistoroaei, cel pe care – astăzi – îl invităm la dialog; tot astăzi difuzăm și discursul domniei sale din timpul vernisajului.

Pe lângă vocea preotului profesor Bogdan-Ioan Anistoroaei, mai ascultăm în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții pe profesor Ana-Maria Calistru, Liceul de Arte „Victor Brauner” din Piatra Neamț; Aurica Ichim, director al Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iași; elevul Teodor Nunu de la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” din Iași; elevele Maria Elena Didilă și Alexandra Sultănel de la Liceul de Arte „Victor Brauner” din Piatra Neamț.

Aproape de final, din timpul vernisajului, îl ascultăm și pe profesorul Dan Cârciumariu, profesor de sculptură decorativă, Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” din Iași.

În speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 9 APRILIE 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

 

Ne auzim online – AICI

 Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

 

