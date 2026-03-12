Primăvara Dermatologică Ieșeană, în pregătiri, 16 – 21 martie 2026. Daciana Elena Brănișteanu în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 martie 2026, 09:57

Iașul își pune, din nou, halatul alb „de capitală” a unui domeniu medical în care inovația se măsoară direct în șanse mai bune pentru pacienți. Între 16 și 21 martie 2026, orașul va găzdui cea de-a XV-a ediție a Primăverii Dermatologice Ieșene (PDI), cea mai mare conferință de dermatologie interdisciplinară cu participare internațională, eveniment construit ca o scenă de dialog între generații: medici specialiști, cadre didactice universitare de la UMF „Grigore T. Popa” Iași și de la universitățile partenere din țară, studenți, rezidenți, asistenți medicali și farmaciști. Ediția din acest an vine și cu o premieră, PDI primind recent acreditarea europeană din partea EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS – EUROPEAN ACCREDITATION COUNCIL ON CME.

Organizatorii anunță un format dens, cu peste 100 de cursuri, workshopuri în dermatologie și simpozioane cu un accent puternic pe interdisciplinaritatea în dermatologie.

Prof. univ. dr. Daciana Elena Brănișteanu, fondator și președinte al PDI, cetățean de onoare al Iașului și coordonatorul Secției de Dermato-Venerologie din cadrul Spitalului Căi Ferate Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan: