Pericolul virusului Nipah! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.01 2026.

Pericolul virusului Nipah!

Virusul Nipah (NiV) este un virus zoonotic, însemnând că se poate răspândi între animale și oameni, liliecii de fructe, numiți și vulpi zburătoare, fiind cei care transmit acest virus în natură. Virusul Nipah este, de asemenea, cunoscut că provoacă boli la porci și la oameni iar infecția cu NiV este asociată cu encefalita (umflarea creierului) și poate provoca boli cu simptome asemănătoare cu gripa sau febra galbenă și de asemenea poate declanșa reacții imune severe și chiar deces.

Focarele apar aproape anual în anumite părți ale Asiei, în primul rând Bangladesh și India.

Infecția cu virusul Nipah poate fi prevenită prin evitarea expunerii la porci și lilieci bolnavi în zonele în care este prezent virusul și evitând consumul de fructe nespălate precum curmale sau alte fructe exotice care provin din zona de sud est a Asiei.

Aceste fructe pot fi contaminate cu saliva sau fecale de la lilieci infectați însă cel mai grav este faptul că acest virus are o mortalitate cuprinsă între 40 și 70% și nu există vaccin pentru a opri transmisia bolii.

De asemenea, comparativ, rata de mortalitate a Covid-ului a fost cuprinsă între 2 și 3%.

