Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Pericolul virusului Nipah! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.01 2026.

Pericolul virusului Nipah! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.01 2026.

Virusul Nipah (NiV) este un virus zoonotic, însemnând că se poate răspândi între animale și oameni, liliecii de fructe, numiți și vulpi zburătoare, fiind cei care transmit acest virus în natură. Virusul Nipah este, de asemenea, cunoscut că provoacă boli la porci și la oameni iar infecția cu NiV este asociată cu encefalita (umflarea creierului) și poate provoca boli cu simptome asemănătoare cu gripa sau febra galbenă și de asemenea poate declanșa reacții imune severe și chiar deces.

Pericolul virusului Nipah! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.01 2026.

Publicat de mihaipohoata, 30 ianuarie 2026, 11:14


Focarele apar aproape anual în anumite părți ale Asiei, în primul rând Bangladesh și India.

Infecția cu virusul Nipah poate fi prevenită prin evitarea expunerii la porci și lilieci bolnavi în zonele în care este prezent virusul și evitând consumul de fructe nespălate precum curmale sau alte fructe exotice care provin din zona de sud est a Asiei.

Aceste fructe pot fi contaminate cu saliva sau fecale de la lilieci infectați însă cel mai grav este faptul că acest virus are o mortalitate cuprinsă între 40 și 70% și nu există vaccin pentru a opri transmisia bolii.

De asemenea, comparativ, rata de mortalitate a Covid-ului a fost cuprinsă între 2 și 3%.

Conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe vine cu avertizări și recomandări privind pericolul virusului Nipah, astăzi, vineri, 30 ianuarie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.  

Sursă: conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe.

Etichete:
Puls Juridic: Modificări legislative pentru persoanele cu dizabilități (Partea a II-a)
Emisiuni miercuri, 28 ianuarie 2026, 12:18

Puls Juridic: Modificări legislative pentru persoanele cu dizabilități (Partea a II-a)

Certificatul de încadrare în grad de handicap va fi însoțit de o anexă informativă care va cuprinde toate drepturile de care beneficiază...

Puls Juridic: Modificări legislative pentru persoanele cu dizabilități (Partea a II-a)
Provocările managementului cultural în lipsa unei legislații actualizate. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 28 ianuarie 2026, 10:40

Provocările managementului cultural în lipsa unei legislații actualizate. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea! Ce înseamnă să faci management cultural în lipsa unei legi care să țină pasul cu necesitățile actuale ale...

Provocările managementului cultural în lipsa unei legislații actualizate. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
(AUDIO) Revista ”Spre lumină” și volumul de poezie al actriței Ada Lupu, prezentate în cadrul unui eveniment cultural organziat de Colegiul Național din Iași
Emisiuni miercuri, 28 ianuarie 2026, 10:17

(AUDIO) Revista ”Spre lumină” și volumul de poezie al actriței Ada Lupu, prezentate în cadrul unui eveniment cultural organziat de Colegiul Național din Iași

Colegiul Național din Iași continuă manifestările dedicate aniversării a 198 de ani de existență printr-un eveniment cultural cu accent pe...

(AUDIO) Revista ”Spre lumină” și volumul de poezie al actriței Ada Lupu, prezentate în cadrul unui eveniment cultural organziat de Colegiul Național din Iași
Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 28 ianuarie 2026, 09:45

Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan

Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan. Ziua Internațională a Protecției Datelor – Care este...

Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 28 ianuarie 2026, 09:37

Cum escaladează violența în cuplu? Psihologul Elena Ungureanu, în matinal cu Adina Șuhan

Care sunt primele semne ale unei relații disfuncționale? Psihologul Elena Ungureanu, în matinal cu Adina Șuhan. Cum escaladează violența în...

Cum escaladează violența în cuplu? Psihologul Elena Ungureanu, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 27 ianuarie 2026, 12:17

#StareaEducației (INTERVIU) ReflectORplay, primul festival național de teatru multidisciplinar pentru tineri, organizat de liceeni, va avea loc, la Iași, în vara acestui an

Iașiul va avea din vara anului 2026 un festival de teatru dedicat tinerilor din întreaga țară. ReflectORplay este proiectul care umple un gol...

#StareaEducației (INTERVIU) ReflectORplay, primul festival național de teatru multidisciplinar pentru tineri, organizat de liceeni, va avea loc, la Iași, în vara acestui an
Emisiuni marți, 27 ianuarie 2026, 10:27

(audio) Unirea Principatelor Române, sărbătorită la Ruginoasa

Stimați prieteni, în ziua de sâmbătă, 24 ianuarie 2026, începând cu ora 11, am participat la sărbătoarea Unirii Principatelor în...

(audio) Unirea Principatelor Române, sărbătorită la Ruginoasa
Emisiuni marți, 27 ianuarie 2026, 09:58

(REPORTAJ) Iași: Bullyingul, discutat deschis la grădiniță: prevenția începe devreme

Grădinița cu Program Normal nr. 13 din Iași a devenit, în această săptămână, un spațiu al dialogului și al conștientizării, găzduind un...

(REPORTAJ) Iași: Bullyingul, discutat deschis la grădiniță: prevenția începe devreme