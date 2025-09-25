Pericolul intoxicației cu fum! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 26.09.2025.

𝐈𝐧𝐭𝐨𝐱𝐢𝐜𝐚ț𝐢𝐚 𝐜𝐮 𝐟𝐮𝐦 din timpul incendiilor poate cauza numeroase probleme de sănătăte. ce trebuie să știți și ce trebuie să faceți.

Publicat de mihaipohoata, 25 septembrie 2025, 13:53



𝐆𝐡𝐢𝐝 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐚𝐯𝐢𝐞ț𝐮𝐫𝐢𝐫𝐞:

𝐀. 𝐂𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐬ă ș𝐭𝐢ț𝐢:

1.Fumul este nociv prin 3 mecanisme: inhalarea monoxidului de carbon (ce reduce semnificativ transportul oxigenului la țesuturi), a diferitelor toxine (oxidanți și aldehide) ce irită mucoasa respiratorie și a pulberilor de ardere ce aderă de căile aeriene și alveole.

Se pot adauga leziuni determinate de temperatura crescută.

Gravitatea intoxicației depinde de durata și intensitate expunerii, ventilația zonei, vârsta persoanei și patologia asociată, copiii și vârstnicii fiind cei mai afectați. Manifestari clinice sunt extrem de variate: cefalee, tuse, voce răgușită, dificultăți respiratorii, rinoree, coriză, agitațe, grețuri, vărsaturi, astenie, vertij, tahicardie, somnolență, convulsii, tulburari de conștientă pâna la comă, eventual însoțite de depozite de funingine la nivelul orificiilor nazale, a gurii și a faringelui. Multe modificari fizice pot să nu fie evidente decât la 24-48 de ore după expunere. În cazul tuturor pacienților se recomandă evaluarea nasului, gurii, cailor aeriene superioare, în special laringele (structură posibil edemațiată).

𝐁. 𝐂𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐬ă 𝐟𝐚𝐜𝐞ț𝐢:

Prevenirea constă în evitarea expunerii și/sau reducerea duratei acesteia: a) Rămâneți în spații închise. b) Asigurați izolarea acestora. (uși, ferestre înhise, puneți materiale textile ude în spațiile prin care poate intra fum). c) Decontaminare (schimbați hainele și duș).

𝐂. 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐮𝐥 𝐚𝐣𝐮𝐭𝐨𝐫 î𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐨𝐱𝐢𝐜𝐚ț𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐡𝐚𝐥𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐢:

a) solicitați ajutorul medical;

b). scoateți victima din mediul cu fum, având mereu în vedere propria siguranță;

c) verificați și urmăriți nivelul de conștiență și funcțiile vitale (respirație și puls); d) acordați primul ajutor pentru leziuni locale (urgente oculare) sau convulsii; e) administrarea de oxigen (dacă este posibil); f) începeți manevrele de resuscitare cardio-respiratorie (dacă este necesar); e) transportul victimei la spital.

𝐀𝐭𝐞𝐧ț𝐢𝐞:

Aveți grijă permanent la propria siguranță. Nu încercați niciodată să salvați o persoană fără să-i anuntați mai întâi pe alții. Țineți o batistă udă la nas și la gură. Nu aprindeți vreun chibrit și nu folosiți bricheta (unele gaze sau substanțe pot lua foc sau exploda). După ce ați terminat nu uitați de decontaminare ( spălați corpul și schimbați hainele). Chiar daca persoana pare a se simți perfect, solicitați ajutor medical.

Conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe aduce în atenția noastră avertizări și recomandări privind intoxicația inhalatorie cu gaze de fermentație mâine, vineri, 26 septembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Liviu Suceveanu.

Sursă: conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe.