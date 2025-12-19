Omul care aduce vestea: Tradițiile noastre merg mai departe! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 19 decembrie 2025, 10:07

Omul care aduce vestea: Tradițiile noastre merg mai departe!

Ansamblul Folcloric „Codrii Neamțului”, autenticitate și spirit românesc.

Coregraful Sebastian Coroi, managerul ansamblului, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

❤️ Pentru NOI, Ansamblul Folcloric “Codrii Neamţului“ a început cea mai frumoasă perioadă din acest final de An 2025, sărbătorile de ❄️Crăciun și ❄️Anul Nou !

Vă invităm să ne fiți alături, să ne urmăriți și să vă bucurați împreună cu noi :

📌19 DECEMBRIE – BUZĂU – Festival Datini și Obiceiuri – Târgul de Crăciun
📌20 DECEMBRIE – BUCUREȘTI – Concert Datini și Obiceiuri – Piața Constituției- Târg de Crăciun
📌21 DECEMBRIE – BICAZ – Festival de Datini și Obiceiuri – Primăria Orașului Bicaz
📌22 DECEMBRIE – Colinde Piatra Neamț
❇️23 DECEMBRIE – PIATRA NEAMȚ – CONCERT
❄️CODRII NEAMȚULUI 15 Ani❄️

Sărbători de Poveste XV – Cinema Mon Amour

❇️24 DECEMBRIE – Piatra Neamț – Colinde Codrii Neamtului Târgul de Crăciun
❄️ Moș Crăciun la voi acasă❄️
❄️Colindăm din casă-n casă❄️

❇️25 DECEMBRIE – Colinde tradiționale Parohii din Neamț
❇️25 DECEMBRIE – BUCUREȘTI – Spectacol de Datini și Obiceiuri
❇️26 DECEMBRIE – Colinde tradiționale Parohii din Neamț
❇️26 DECEMBRIE – MIROSLOVEȘTI IAȘI

Alai Datini și Obiceiuri de Anul Nou
❇️27 DECEMBRIE – Colinde tradiționale Parohii din Neamț
❇️28 DECEMBRIE – BACĂU LETEA – Alai Datini și Obiceiuri de Anul Nou
❇️28 DECEMBRIE – PIATRA NEAMȚ – Festival Datini și Obiceiuri “ Steaua Sus Răsare “
❇️31 DECEMBRIE
❄️Alai Datini și Obiceiuri de Anul Nou județul Neamț
❄️Alai Datini și Obiceiuri de Anul Nou MOȚCA județul Iași
❄️NEAMȚ – REVELION CODRII NEAMȚULUI
Diferite locații din județul Neamț 💃🏾🕺🏼

❇️1 IANUARIE 2026
❄️Alai Datini și Obiceiuri de Anul Nou județul Neamț ( revenim cu locațiile )

❇️2 IANUARIE 2026
❄️ Alai Datini și Obiceiuri de Anul Nou județul Neamț – Tg Neamț

Sărbători de Poveste – Ediția a XV-a ✨
Pe 23 decembrie, de la ora 1️⃣9️⃣.0️⃣0️⃣, ne vedem la Cinema Mon Amour din Piatra Neamț pentru un spectacol ca odinioară, cu colinde, datini, obiceiuri autentice și tradiții duse la rang de artă! 🎄❄️

✅Hai să-ti iei bilet și să te bucuri de atmosfera sărbătorilor, alături de:
🎶 Ansamblul Folcloric Codrii Neamțului
🎶 Ansamblul Etnofolcloric Plăieșii
🎶 Grupul Vocal Floare de Colț
🎼Anastasia Ciobanu
🎼Ștefan Țîrdea
și mulți alți interpreți talentați care te vor purta într-o lume de poveste. ✨

✅Hai să-ți iei bilet și să vii cu noi înapoi la rădăcini, că doar nu stai acasă să-ți colinde frigiderul 😄! 🎄🎟️

Vă așteptăm cu drag și haz!😎
🎟 Bilete disponibile la recepția Cinema “Mon Amour”
📞 Rezervări: +40 754 500 944 (Sebastian Coroi)

Nu rata cel mai frumos concert al iernii!❤️
Ne vedem acolo! ✨🎄

