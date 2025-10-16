Ascultă Radio România Iași Live
Luni, 20 oct 2025, reprezentanții Editurii Vasiliana 98 vor lansa antologia de poezie DOAMNE, DACĂ-MI EȘTI PRIETEN. Bună Dimineața cu George Marici

Luni, 20 oct 2025, reprezentanții Editurii Vasiliana 98 vor lansa antologia de poezie DOAMNE, DACĂ-MI EȘTI PRIETEN. Bună Dimineața cu George Marici

Publicat de Andreea Drilea, 16 octombrie 2025, 08:21


Luni, 20 octombrie 2025, începând cu ora 16:30, la Iași, în Sala „Diotima” din incinta Casei de Cultură „Mihai Ursachi” (Parcul Copou) reprezentanții Editurii Vasiliana 98 vor lansa antologia de poezie DOAMNE, DACĂ-MI EȘTI PRIETEN.

Volumul este semnat de către scriitorul Spiridon Popescu.

Volumul va fi prezentat de către scriitorul Liviu Apetroaie care a venit cu detalii în matinalul de la Radio Iași cu George Marici:

La eveniment vor fi prezenți actorul Horațiu MĂLĂELE și autorul volumului Spiridon Popescu.

 

