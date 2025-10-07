Lăsați dragostea să vorbească! Cuplurile sunt invitate la întâlnirea cu armonia! Irina Rusu, psihoterapeut în terapia sistemică de familie și cuplu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 octombrie 2025, 10:06

Lăsați dragostea să vorbească! Cuplurile sunt invitate la întâlnirea cu armonia!

Irina Rusu, psihoterapeut în terapia sistemică de familie și cuplu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Cum sună invitația echipei?

„Pe 9 noiembrie, la Iași, deschidem împreună prima ediție a unui eveniment unic în România: #LoveTalks.

Un spațiu în care psihoterapeuți și cupluri reale vor împărtăși povești autentice, vulnerabilități și instrumente practice pentru relații mai sănătoase și mai împlinite.

Este o ocazie să aducem iubirea în centrul discuției: cu sinceritate, curaj și emoție.

Evenimentul este dedicat tuturor cuplurilor, de orice vârstă, persoanelor în căutarea unei relații conștiente, dar și pentru terapeuți. Vei avea parte de talk-uri inspiraționale, ateliere practice, therapy corner, tombole și multe alte surprize.

Iubirea merită să fie celebrată și învățată.

Bilete la preț redus până pe 9 octombrie: www.lovetalks.ro

Irina Rusu, psihoterapeut în terapia sistemică de familie și cuplu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan: