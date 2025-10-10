La Iași, Direcția pentru Agricultură Județeană, ne cheamă la târg cu vânzare de produse autohtone. Gabriel Hoha, directorul instituției, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

10 octombrie, Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești

La Iași, Direcția pentru Agricultură Județeană, ne cheamă la târg cu vânzare de produse autohtone.

Peste 50 de elevi talentați își vor prezenta cu mândrie creațiile culinare:

�� produse de brutărie și patiserie,

�� prăjituri și deserturi rafinate,

�� dulcețuri aromate și condimente de casă

Gabriel Hoha, directorul instituției, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan: