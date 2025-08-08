Ion Iliescu – între idealuri și realitate. Ce lasă în urmă primul președinte al României postcomuniste? IMPERATIV cu Maria Nedelcu (08.08.2025)

Publicat de Andreea Drilea, 8 august 2025, 07:43

La emisiunea Imperativ de vineri, 8 august 2025, după știrile de la ora 14.00, deschidem un dialog onest despre moștenirea unui personaj-cheie din istoria noastră recentă. Aducem în discuție rolul lui Ion Iliescu în Revoluția din 1989, tranziția spre democrație, momentele controversate – de la mineriade la dosarele din justiție, percepția românilor, de ieri și de azi.

Ce a însemnat cu adevărat Ion Iliescu pentru România? A fost omul schimbării sau al continuității cu vechiul sistem?

Răspundem la aceste întrebări cu cei doi invitați, profesorul universitar doctor Cătălin Turliuc, istoric și cercetător, coordonatorul Departamentului de Istorie Contemporană al Institutului de Istorie ”A.D. Xenopol” Iași și sociologul Ștefan Cojocaru, profesor universitar doctor la Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice de la Universitatea ”Al.I. Cuza” din Iași.

Realizator Maria Nedelcu

Emisiunea poate fi urmărită și în format video pe pagina Radio Iași de Facebook.