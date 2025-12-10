Generozitatea în era rețelelor sociale. Dezbaterea Zilei cu Maria Nedelcu (10.12.2025)

Publicat de Andreea Drilea, 10 decembrie 2025, 09:17

Generozitatea în era rețelelor sociale. Cum transformi social-media într-o rețea de bine?

De sărbători, mai mult ca oricând, binele se vede prin filtre, se numără în like-uri și se transformă în trend. Dar mii de copii și sute de mame din comunități vulnerabile, nu pot fi ajutați doar cu discreție, uneori e nevoie să ne facem auziți.

Părintele Dan Damaschin ne explică de ce în 2025, binele are nevoie și de online. O discuție sinceră, cu exemple reale și explicații clare, despre felul în care binele poate fi organizat inteligent și transformat în schimbare.

Astăzi, 10 decembrie 2025, după știrile de la ora 14.00, la Dezbaterea zilei de la Radio Iași.

Realizator, Maria Nedelcu