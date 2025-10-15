Festivalul Toamnei ne așteaptă la Valea Lupului, în week-end. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2025



Festivalul Toamnei ne așteaptă la Valea Lupului, în week-end.

Gabriela Bobu, președinta Asociației „Prietenii Școlii Valea Lupului”, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Mesajul organizatorilor:

Pe 19 octombrie, umple-ți cămara și sufletul cu roadele comunității, la Festivalul Toamnei din Valea Lupului!

Dragi locuitori ai Văii Lupului, vă invităm cu drag la deja tradiționalul Festival al Toamnei, unde în prim plan se află elevii Liceului „Profesor Mihai Dumitriu” care, ca în fiecare an, pregătesc pentru dumneavoastră bunătăți de toamnă, activități și produse pentru întreaga comunitate.

Când: Duminică, 19 octombrie, de la ora 13:00 la 18:00

Unde: Rustic Wood și zona de agrement La Pui de Urs, Valea Lupului – Str. Lacului, spre pădure.

Activități:

• Târg de toamnă al liceului

• Concerte, piesă de teatru

• Concurs de tir cu arcul

• Atelier de căsuțe pentru păsări

• Zonă de mâncăruri și băuturi (non-alcoolice)

Program:

13:00 – 17:00 – Târg de produse de toamnă pregătit de către cadrele didactice și elevii Liceului „Profesor Mihai Dumitriu”

14:30 – 18:00 – Program artistic oferit de către Teatro BLU, Elite Music School, AMA Music School, Ana Maria Dumitriu, Andreea Chiriac, David Simion

Cum să profitați de toată experiența de festival:

La intrarea în festival, în zona de agrement La Pui de Urs, vă invităm să vizitați standurile colectivelor liceului, de unde veți putea achiziționa conserve, murături, dulciuri, gustări, dar și decorațiuni de toamnă și diverse jocuri/jucării pregătite de către elevi și preșcolari. Copiii, părinții și profesorii vă vor întâmpina cu bucurie pentru a socializa și a vă oferi produsele special pregătite pentru acest eveniment.

Apoi, în incinta Rustic Wood, vă așteptăm cu bunătăți oferite de către sponsorii noștri și de către cele 4 parohii creștine – ortodoxe și catolică – din Valea Lupului.

Sarmalele pregătite de către enoriași – care anul trecut au fost un punct de atracție major al festivalului – revin și anul acesta, mai multe și mai bune, pentru că demonstrează puterea lui împreună prin colaborarea dintre cele 4 parohii.

Tot acolo, vă așteaptă și două activități care să vă încălzească și să vă pună îndemânarea la încercare: tir cu arcul cu antrenorul Cezar Alexandrescu și atelierul de construit căsuțe pentru păsări susținut de Leroy Merlin.

Festivalul Toamnei este un eveniment caritabil deschis întregii comunități Valea Lupului și organizat de către Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” și Asociația Prietenii Școlii Valea Lupului, în scop caritabil.

Intrarea este gratuită, iar banii încasați din vânzarea produselor vor fi folosiți pentru proiectele liceului.