Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » FC Politehnica Iași joacă acasă cu Chindia Târgoviște. Cătălin Alexandru, fondatorul Muzeului Sportului Iași, ne-a chemat pe toți la meci în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

FC Politehnica Iași joacă acasă cu Chindia Târgoviște. Cătălin Alexandru, fondatorul Muzeului Sportului Iași, ne-a chemat pe toți la meci în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

FC Politehnica Iași joacă acasă cu Chindia Târgoviște. Cătălin Alexandru, fondatorul Muzeului Sportului Iași, ne-a chemat pe toți la meci în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2025, 10:03

FC Politehnica Iași joacă acasă cu Chindia Târgoviște, în această seară de la 17.00, pe stadionul Emil Alexandrescu.

Mobilizare generală pentru microbiștii ieșeni.

Cătălin Alexandru, fondatorul Muzeului Sportului Iași, ne-a chemat pe toți la meci în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

 

 

Sâmbătă, 29 noiembrie 2025, are loc la Iași Gala Ronaldinho!

Muzeul Sportului Iași poate fi vizitat zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar: 14:00 – 17:00, cu excepția zilelor când sunt meciuri oficiale.

Pentru grupuri organizate se pot face programări(chiar și sâmbătă sau duminică când, conform orarului, muzeul este închis) la numărul de telefon: 0755 307 045

Etichete:
#StareaEducației (INTERVIU) Andreea Archip, redactor șef Scena9: ”Pentru a rezolva problema analfabetismului funcțional este nevoie ca toți actorii din sistem să stea la aceeași masă, fără gâlceavă. Profesorii au nevoie de o altă formare, astfel încât ei să poată toți, indiferent de disciplină, să predea literație și numerație.”
Emisiuni luni, 24 noiembrie 2025, 10:36

#StareaEducației (INTERVIU) Andreea Archip, redactor șef Scena9: ”Pentru a rezolva problema analfabetismului funcțional este nevoie ca toți actorii din sistem să stea la aceeași masă, fără gâlceavă. Profesorii au nevoie de o altă formare, astfel încât ei să poată toți, indiferent de disciplină, să predea literație și numerație.”

În ultimele săptămâni, discuția despre analfabetismul funcțional din școlile românești a reizbucnit, odată cu declarațiile Ministrului...

#StareaEducației (INTERVIU) Andreea Archip, redactor șef Scena9: ”Pentru a rezolva problema analfabetismului funcțional este nevoie ca toți actorii din sistem să stea la aceeași masă, fără gâlceavă. Profesorii au nevoie de o altă formare, astfel încât ei să poată toți, indiferent de disciplină, să predea literație și numerație.”
Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 24 noiembrie 2025, 10:17

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina...

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan
Mircea Arămescu, ieșeanul care a cucerit Europa pe bicicleta, în direct la Radio România Iași
Emisiuni luni, 24 noiembrie 2025, 10:01

Mircea Arămescu, ieșeanul care a cucerit Europa pe bicicleta, în direct la Radio România Iași

Omul care aduce vestea Mircea Arămescu, ieșeanul care a cucerit Europa pe bicicleta, ne-a povestit cum a parcurs 9.000 de kilometri în 106 zile...

Mircea Arămescu, ieșeanul care a cucerit Europa pe bicicleta, în direct la Radio România Iași
De ziua ei, Bucovina va fi sărbătorită și la Muzeul Național al Țăranului Român. dr. Horațiu Silviu Ilea, curator la Muzeul Național al Țăranului Român, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 24 noiembrie 2025, 09:40

De ziua ei, Bucovina va fi sărbătorită și la Muzeul Național al Țăranului Român. dr. Horațiu Silviu Ilea, curator la Muzeul Național al Țăranului Român, în matinal cu Adina Șuhan

De ziua ei, Bucovina va fi sărbătorită și la Muzeul Național al Țăranului Român Expoziția ZABRENICELE BUCOVINEI va fi vernisată pe 28...

De ziua ei, Bucovina va fi sărbătorită și la Muzeul Național al Țăranului Român. dr. Horațiu Silviu Ilea, curator la Muzeul Național al Țăranului Român, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni duminică, 23 noiembrie 2025, 20:01

Educația între măsuri de austeritate și reforme

Sistemul de învățământ a fost din nou zguduit de discuții despre austeritate, reforme și responsabilități împărțite între profesori și...

Educația între măsuri de austeritate și reforme
Emisiuni vineri, 21 noiembrie 2025, 19:13

La 17 noiembrie, a murit Ilie Ilașcu. Octavian Țîcu, istoric: membrii grupului Ilașcu „au fost niște soldați în lupta pentru realizarea idealului românesc de independență, integritate și unitate românească”

În această săptămână, la 73 de ani, a murit Ilie Ilașcu, fostul deținut politic în Transnistria și luptător pentru unitatea românilor. A...

La 17 noiembrie, a murit Ilie Ilașcu. Octavian Țîcu, istoric: membrii grupului Ilașcu „au fost niște soldați în lupta pentru realizarea idealului românesc de independență, integritate și unitate românească”
Emisiuni vineri, 21 noiembrie 2025, 18:34

#StareaEducației (INTERVIU) Forumul Educației România – Republica Moldova, VI-a ediție. Liliana Romaniuc, președinta Asociției Române de Literație: ”Informația este foarte aproape de noi, dar a avea acces la aceasta nu este egal cu învățare sau cunoaștere. Nu trebuie să interzicem elevilor utilizarea AI, însă e necesar ca noi, profesorii, să ne schimbăm modul de predare și evaluare.”

Săptămâna viitoare, pe 25 noiembrie, în Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se va desfășura Forumul Educației...

#StareaEducației (INTERVIU) Forumul Educației România – Republica Moldova, VI-a ediție. Liliana Romaniuc, președinta Asociției Române de Literație: ”Informația este foarte aproape de noi, dar a avea acces la aceasta nu este egal cu învățare sau cunoaștere. Nu trebuie să interzicem elevilor utilizarea AI, însă e necesar ca noi, profesorii, să ne schimbăm modul de predare și evaluare.”
Emisiuni vineri, 21 noiembrie 2025, 11:57

Toţi copiii vor putea avea dinţi mai sănătoşi! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 21.11.2025.

Proiectul de lege, depus de mai multe ori în parlament de medicul Tudor Ciuhodaru, ce 𝐨𝐟𝐞𝐫ă 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞...

Toţi copiii vor putea avea dinţi mai sănătoşi! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 21.11.2025.