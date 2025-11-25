FC Politehnica Iași joacă acasă cu Chindia Târgoviște. Cătălin Alexandru, fondatorul Muzeului Sportului Iași, ne-a chemat pe toți la meci în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2025, 10:03

FC Politehnica Iași joacă acasă cu Chindia Târgoviște, în această seară de la 17.00, pe stadionul Emil Alexandrescu.

Mobilizare generală pentru microbiștii ieșeni.

Cătălin Alexandru, fondatorul Muzeului Sportului Iași, ne-a chemat pe toți la meci în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Sâmbătă, 29 noiembrie 2025, are loc la Iași Gala Ronaldinho!

Muzeul Sportului Iași poate fi vizitat zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar: 14:00 – 17:00, cu excepția zilelor când sunt meciuri oficiale.

Pentru grupuri organizate se pot face programări(chiar și sâmbătă sau duminică când, conform orarului, muzeul este închis) la numărul de telefon: 0755 307 045