Expoziție Cristina Venedict la Memorialul Ipotești. Marusia Niță, consultant artistic, la ”Pulsul Zilei” – 11.03.2026.

Cristina Venedict aduce viziunea sa artistică la Memorialul Ipotești: Prima expoziție personală a artistei botoșănene. BOTOȘANI – Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” găzduiește, începând cu data de 15 martie 2026, prima expoziție personală a fotografei Cristina Venedict intitulată „Aproape.

Publicat de mihaipohoata, 11 martie 2026, 11:20


Corpul ca memorie”, expoziția reunește o serie de portrete și imagini fine art care explorează relația dintre corp, emoție și memorie.

„Mă bucur că această serie de fotografii ajunge la Ipotești, un loc în care sensibilitatea artistică are o rezonanță specială.

Pentru mine, această expoziție este un moment important în parcursul meu artistic”, a declarat Cristina Venedict.

Detalii eveniment:

Vernisaj – 15 martie 2026, ora 12:00 în Sala Portalului, Memorialul Ipotesti.

Expoziția va rămâne deschisă publicului până la data de 13 iunie 2026.

Intrare liberă.

Detalii avem din partea Marusiei Niță, consultant artistic în cadrul Memorialului Ipotești, astăzi, miercuri, 11 martie 2026, în intervalul orar 12:25 – 12:30, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

Sursă: Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”.

