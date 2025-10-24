Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Dynamite Fighting Show, un regal al kickboxingului mondial, azi la Pitești. Mihai Constantin, antrenor Scorpions Iași, Ștefan Lătescu și Florin ”Rambo” Lambagiu cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.10.2025.

Dynamite Fighting Show, un regal al kickboxingului mondial, azi la Pitești. Mihai Constantin, antrenor Scorpions Iași, Ștefan Lătescu și Florin ”Rambo” Lambagiu cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.10.2025.

Dynamite Fighting Show, cea mai mare organizație de sporturi de contact din România, revine în această toamnă cu un eveniment de excepție, programat în această seară, 24 octombrie 2025, în premieră, la Pitești Arena, la care sunt așteptați aproape 7.000 de fani. Evenimentul cu numărul 28 din seria circuitului lansat de Cătălin Moroșanu va consemna revenirea în ringul din România a lui Ștefan Lătescu, locul 7 mondial la categoria -95 de kilograme.

Dynamite Fighting Show, un regal al kickboxingului mondial, azi la Pitești. Mihai Constantin, antrenor Scorpions Iași, Ștefan Lătescu și Florin ”Rambo” Lambagiu cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.10.2025.

Publicat de mihaipohoata, 24 octombrie 2025, 13:06


Legendarul Remy Bonjasky este prezent la Pitești pentru a urmări luptele din Dynamite Fighting Show unde Ștefan Lătescu, de la clubul de kickboxing Scorpions Iași (antrenor Mihai Constantin) îl va înfrunta pe colosul elvețian Frank Kanate.

De asemenea, retras de 6 ani, Cătălin Moroșanu va urca din nou în ring pentru un meci special, după ce a luptat ultima oară la Cluj Napoca împotriva colosului Daniel Sam.

Cel cunoscut ca ”Moartea din Carpați” va îndeplini un vis, un vis al unui luptător care a impresionat cu determinarea și curajul său.

După o viață dificilă, Dragoș Zdrolidis a descoperit kickboxul, care l-a ajutat să meargă fără sprijin și să urmeze o cale a disciplinei și a demonstrației de forță.

Campionul categoriei super mijlocii, Florin ”Rambo” Lambagiu, de la clubul ieșean Scorpions, de asemenea elev al reputatului antrenor Mihai Constantin, va avea parte de o provocare majoră împotriva angolezului Chris Baya, fost challenger la centura mondială Glory.

Gala de astăzi, 24 octombrie 2025 va începe de la ora 19:00.

Detalii avem din partea protagoniștilor Ștefan Lătescu și Florin ”Rambo” Lambagiu dar și a antrenorului  Mihai Constantin, de la clubul de kickboxing Scorpions Iași, astăzi, vineri, 24 octombrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.  

Surse: DFS; Mihai Constantin; Scorpions Iași.

Etichete:
Descoperă „România la Pas” și ”VOTCA”! Provocările studenților pentru întreaga comunitate! Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni joi, 23 octombrie 2025, 10:12

Descoperă „România la Pas” și ”VOTCA”! Provocările studenților pentru întreaga comunitate! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Vreau O Țară Ca Afară (VOTCA) și ”România la Pas”, proiectele despre care s-a auzit astăzi la Radio România Iași. Invitații Adinei...

Descoperă „România la Pas” și ”VOTCA”! Provocările studenților pentru întreaga comunitate! Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Conferință etno-didactică și Târg al meșterilor populari la Palatul Culturii din Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni joi, 23 octombrie 2025, 09:29

Conferință etno-didactică și Târg al meșterilor populari la Palatul Culturii din Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

În perioada 24–26 octombrie 2025, Palatul Culturii din Iași marchează Ziua Internațională a Patrimoniului Cultural Imaterial printr-o serie de...

Conferință etno-didactică și Târg al meșterilor populari la Palatul Culturii din Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Cartea – Ceremonia risipirii, de Valeriu Stancu, lansată la Iași
Emisiuni joi, 23 octombrie 2025, 06:48

Cartea – Ceremonia risipirii, de Valeriu Stancu, lansată la Iași

La Iași, nu demult, în incinta Casei cu Absidă, sediul Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România, s-a desfășurat lansarea antologiei de...

Cartea – Ceremonia risipirii, de Valeriu Stancu, lansată la Iași
Corina Chiriac. Actrița – SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (22.10.2025)
Emisiuni miercuri, 22 octombrie 2025, 11:52

Corina Chiriac. Actrița – SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (22.10.2025)

La 26 octombrie își sărbătorește ziua de naștere. Face parte din patrimoniul cultural viu al României. Este o vedetă în deplinătatea...

Corina Chiriac. Actrița – SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (22.10.2025)
Emisiuni miercuri, 22 octombrie 2025, 10:06

„Întreabă de Andrea”! O inițiativă locală pentru siguranța femeilor din Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

La Iași a fost lansată campania „Întreabă de Andrea”, un proiect care își propune să transforme localurile din oraș în spații mai...

„Întreabă de Andrea”! O inițiativă locală pentru siguranța femeilor din Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 22 octombrie 2025, 09:55

(INTERVIU) Autonomia financiară, temă centrală la Consiliul Național al Rectorilor de la Iași. Universitățile cer mai multă libertate în gestionarea fondurilor. Rectorul UAIC, Liviu Maha: ”Vrem să putem folosi resursele de care dispunem. Pentru că sunt proiecte europene, sunt fonduri atrase, ele apar în buget, apar și în bugetul ministerului. Ca urmare, acest fapt ne obligă să avem aprobarea ministerului pentru a folosi acei bani.”

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  aniversează în acest an 165 de ani de la înființare. Cu această ocazie, instituția...

(INTERVIU) Autonomia financiară, temă centrală la Consiliul Național al Rectorilor de la Iași. Universitățile cer mai multă libertate în gestionarea fondurilor. Rectorul UAIC, Liviu Maha: ”Vrem să putem folosi resursele de care dispunem. Pentru că sunt proiecte europene, sunt fonduri atrase, ele apar în buget, apar și în bugetul ministerului. Ca urmare, acest fapt ne obligă să avem aprobarea ministerului pentru a folosi acei bani.”
Emisiuni miercuri, 22 octombrie 2025, 09:32

Gala Tineretului, ediție aniversară la Vaslui. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Vasluiul se pregătește de Gala Tineretului din România. ”Tinerii în centrul democrației” – Gala Tineretului din România...

Gala Tineretului, ediție aniversară la Vaslui. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 22 octombrie 2025, 07:58

”Trăiri și iubiri” – poveste de dragoste pe versuri de Paul Cișmigiu. Bună Dimineața cu George Marici

  Sâmbătă, 25 octombrie, ora 18.00, în Sala de spectacole ”Diotima” a Casei de Cultură ”Mihai Ursachi” a Municipiului Iași, are...

”Trăiri și iubiri” – poveste de dragoste pe versuri de Paul Cișmigiu. Bună Dimineața cu George Marici