Dynamite Fighting Show, un regal al kickboxingului mondial, azi la Pitești. Mihai Constantin, antrenor Scorpions Iași, Ștefan Lătescu și Florin ”Rambo” Lambagiu cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.10.2025.

Dynamite Fighting Show, cea mai mare organizație de sporturi de contact din România, revine în această toamnă cu un eveniment de excepție, programat în această seară, 24 octombrie 2025, în premieră, la Pitești Arena, la care sunt așteptați aproape 7.000 de fani. Evenimentul cu numărul 28 din seria circuitului lansat de Cătălin Moroșanu va consemna revenirea în ringul din România a lui Ștefan Lătescu, locul 7 mondial la categoria -95 de kilograme.

Publicat de mihaipohoata, 24 octombrie 2025, 13:06



Legendarul Remy Bonjasky este prezent la Pitești pentru a urmări luptele din Dynamite Fighting Show unde Ștefan Lătescu, de la clubul de kickboxing Scorpions Iași (antrenor Mihai Constantin) îl va înfrunta pe colosul elvețian Frank Kanate.

De asemenea, retras de 6 ani, Cătălin Moroșanu va urca din nou în ring pentru un meci special, după ce a luptat ultima oară la Cluj Napoca împotriva colosului Daniel Sam.

Cel cunoscut ca ”Moartea din Carpați” va îndeplini un vis, un vis al unui luptător care a impresionat cu determinarea și curajul său.

După o viață dificilă, Dragoș Zdrolidis a descoperit kickboxul, care l-a ajutat să meargă fără sprijin și să urmeze o cale a disciplinei și a demonstrației de forță.

Campionul categoriei super mijlocii, Florin ”Rambo” Lambagiu, de la clubul ieșean Scorpions, de asemenea elev al reputatului antrenor Mihai Constantin, va avea parte de o provocare majoră împotriva angolezului Chris Baya, fost challenger la centura mondială Glory.

Gala de astăzi, 24 octombrie 2025 va începe de la ora 19:00.

Detalii avem din partea protagoniștilor Ștefan Lătescu și Florin ”Rambo” Lambagiu dar și a antrenorului Mihai Constantin, de la clubul de kickboxing Scorpions Iași, astăzi, vineri, 24 octombrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Surse: DFS; Mihai Constantin; Scorpions Iași.