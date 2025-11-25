Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Dotări IT în școlile și grădinița din Siret, județul Suceava. Adrian Popoiu, edilul șef cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 25.11.2025.

Dotări IT în școlile și grădinița din Siret, județul Suceava. Adrian Popoiu, edilul șef cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 25.11.2025.

Soluții și finanțare nerambursabilă pentru orașul Siret, județul Suceava. Luni, 24 noiembrie 2025 au fost semnate contractele pentru dotările IT din școlile și grădinița din Siret.

Dotări IT în școlile și grădinița din Siret, județul Suceava. Adrian Popoiu, edilul șef cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 25.11.2025.

Publicat de mihaipohoata, 25 noiembrie 2025, 11:57


În sălile de clasă, laptopuri, table interactive, videoproiectoare, multifuncționale, camere video, sisteme de sunet, calculatoare și echipamente moderne de ultimă generație vor schimba felul în care învață copiii din Siret.

Primele livrări similare au început deja să sosească, iar luni, 24 noiembrie 2025 a mai fost semnat un pachet consistent de contracte: 17 bibliorafturi a câte 400-500 pagini fiecare.

Ținta este clară: lecții mai dinamice, profesori sprijiniți, copii motivați.

Orașul Siret investește în educație, examene mai bine pregătite, lecții dinamice și echipamente moderne.

Un merit deosebit îl au profesorii pentru răbdare, rigurozitate și rezultate.

De asemenea, lucrările la noua secție de îngrijiri paliative sunt în plină desfășurare, pe str. Rogojeștilor, un corp nou cu 33 de paturi, o secție proiectată la standarde excepționale  și dotată cu echipamente moderne, care va asigura condiții demne și sigure pentru pacienții vulnerabili, precum și spații adecvate pentru sprijinul și confortul familiilor lor.

Amănunte primim din partea lui Adrian Popoiu, edilul șef al orașului Siret din județul Suceava astăzi, marți, 25 noiembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

Sursă: Adrian Popoiu, edilul șef al orașului Siret, județul Suceava.

Etichete:
Despre curajul artistic, în viziunea regizorului Botond Nagy
Emisiuni marți, 25 noiembrie 2025, 09:05

Despre curajul artistic, în viziunea regizorului Botond Nagy

Regizorul Botond Nagy vine, astăzi, după știrile orei 14,00, la emisiunea „Oameni și idei”. Botond Nagy montează, în această perioadă, la...

Despre curajul artistic, în viziunea regizorului Botond Nagy
Codrii Iașilor și pasiunea pentru fotografia în natură. Fotograful Emil Ionescu cu ”Mihai Diac (lider ”Codrii Iașilor”) la ”Pulsul Zilei” – 24.11.2025.
Emisiuni luni, 24 noiembrie 2025, 11:49

Codrii Iașilor și pasiunea pentru fotografia în natură. Fotograful Emil Ionescu cu ”Mihai Diac (lider ”Codrii Iașilor”) la ”Pulsul Zilei” – 24.11.2025.

Cum a izvorât pasiunea pentru fotografia în natură. Ce înseamnă etica în fotografia de viață sălbatică (wild life). Care este rolul...

Codrii Iașilor și pasiunea pentru fotografia în natură. Fotograful Emil Ionescu cu ”Mihai Diac (lider ”Codrii Iașilor”) la ”Pulsul Zilei” – 24.11.2025.
Federația Română de Box – membru cu drepturi depline al World Boxing. Vasile Cîtea, președintele F.R. de Box, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.11.2025.
Emisiuni luni, 24 noiembrie 2025, 11:33

Federația Română de Box – membru cu drepturi depline al World Boxing. Vasile Cîtea, președintele F.R. de Box, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.11.2025.

Alte 13 federații vor fi supuse procesului de afiliere în 2026, în timp ce dosarele a 15 țări au fost respinse ca incomplete. ”Dosarul...

Federația Română de Box – membru cu drepturi depline al World Boxing. Vasile Cîtea, președintele F.R. de Box, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.11.2025.
#StareaEducației (INTERVIU) Andreea Archip, redactor șef Scena9: ”Pentru a rezolva problema analfabetismului funcțional este nevoie ca toți actorii din sistem să stea la aceeași masă, fără gâlceavă. Profesorii au nevoie de o altă formare, astfel încât ei să poată toți, indiferent de disciplină, să predea literație și numerație.”
Emisiuni luni, 24 noiembrie 2025, 10:36

#StareaEducației (INTERVIU) Andreea Archip, redactor șef Scena9: ”Pentru a rezolva problema analfabetismului funcțional este nevoie ca toți actorii din sistem să stea la aceeași masă, fără gâlceavă. Profesorii au nevoie de o altă formare, astfel încât ei să poată toți, indiferent de disciplină, să predea literație și numerație.”

În ultimele săptămâni, discuția despre analfabetismul funcțional din școlile românești a reizbucnit, odată cu declarațiile Ministrului...

#StareaEducației (INTERVIU) Andreea Archip, redactor șef Scena9: ”Pentru a rezolva problema analfabetismului funcțional este nevoie ca toți actorii din sistem să stea la aceeași masă, fără gâlceavă. Profesorii au nevoie de o altă formare, astfel încât ei să poată toți, indiferent de disciplină, să predea literație și numerație.”
Emisiuni luni, 24 noiembrie 2025, 10:17

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina...

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 24 noiembrie 2025, 10:01

Mircea Arămescu, ieșeanul care a cucerit Europa pe bicicleta, în direct la Radio România Iași

Omul care aduce vestea Mircea Arămescu, ieșeanul care a cucerit Europa pe bicicleta, ne-a povestit cum a parcurs 9.000 de kilometri în 106 zile...

Mircea Arămescu, ieșeanul care a cucerit Europa pe bicicleta, în direct la Radio România Iași
Emisiuni luni, 24 noiembrie 2025, 09:40

De ziua ei, Bucovina va fi sărbătorită și la Muzeul Național al Țăranului Român. dr. Horațiu Silviu Ilea, curator la Muzeul Național al Țăranului Român, în matinal cu Adina Șuhan

De ziua ei, Bucovina va fi sărbătorită și la Muzeul Național al Țăranului Român Expoziția ZABRENICELE BUCOVINEI va fi vernisată pe 28...

De ziua ei, Bucovina va fi sărbătorită și la Muzeul Național al Țăranului Român. dr. Horațiu Silviu Ilea, curator la Muzeul Național al Țăranului Român, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni duminică, 23 noiembrie 2025, 20:01

Educația între măsuri de austeritate și reforme

Sistemul de învățământ a fost din nou zguduit de discuții despre austeritate, reforme și responsabilități împărțite între profesori și...

Educația între măsuri de austeritate și reforme