Dotări IT în școlile și grădinița din Siret, județul Suceava. Adrian Popoiu, edilul șef cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 25.11.2025.

Soluții și finanțare nerambursabilă pentru orașul Siret, județul Suceava. Luni, 24 noiembrie 2025 au fost semnate contractele pentru dotările IT din școlile și grădinița din Siret.

În sălile de clasă, laptopuri, table interactive, videoproiectoare, multifuncționale, camere video, sisteme de sunet, calculatoare și echipamente moderne de ultimă generație vor schimba felul în care învață copiii din Siret.

Primele livrări similare au început deja să sosească, iar luni, 24 noiembrie 2025 a mai fost semnat un pachet consistent de contracte: 17 bibliorafturi a câte 400-500 pagini fiecare.

Ținta este clară: lecții mai dinamice, profesori sprijiniți, copii motivați.

Orașul Siret investește în educație, examene mai bine pregătite, lecții dinamice și echipamente moderne.

Un merit deosebit îl au profesorii pentru răbdare, rigurozitate și rezultate.

De asemenea, lucrările la noua secție de îngrijiri paliative sunt în plină desfășurare, pe str. Rogojeștilor, un corp nou cu 33 de paturi, o secție proiectată la standarde excepționale și dotată cu echipamente moderne, care va asigura condiții demne și sigure pentru pacienții vulnerabili, precum și spații adecvate pentru sprijinul și confortul familiilor lor.

