DEZBATEREA ZILEI – 9 martie 2026: Copii care devin mame, realitatea alarmantă a sarcinilor la adolescente

Publicat de andreeadaraban, 8 martie 2026, 12:37



Aproape una din zece nașteri din România provine de la mame cu vârste între 15 și 19 ani, iar sute de fete devin mame înainte de a împlini 15 ani.

Fenomenul maternității timpurii continuă să fie o realitate alarmantă, iar specialiștii atrag atenția că lipsa educației pentru sănătate și a informațiilor corecte contribuie direct la aceste situații.

Discutăm în emisiunea Dezbaterea Zilei, din 9 martie, despre amploarea acestui fenomen, despre consecințele pe care le are asupra vieții copiilor și adolescentelor, dar și despre rolul educației pentru sănătate în prevenirea sarcinilor nedorite și în recunoașterea abuzurilor.

Invitații ediției sunt:

Silvia Burcea – coordonator Program Sănătatea Mamei și a Copilului – Salvați Copiii România

Prof. univ. dr. Mircea Onofriescu, președinte de onoare al Societății Române de Obstetrică și Ginecologie

Cristina Dorcu, consilier școlar, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași

Realizator: Andreea Daraban

Emisiunea va putea fi urmărită și video live pe pagina noastră de Facebook, Radio România Iași.