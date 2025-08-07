#InfoEconomic: Magda Vișoiu, director executiv Reveal Marketing Research: „Moldova este o regiune cu un mediu antreprenorial activ, dar e un pic mai vulnerabilă la schimbări macroeconomice și la deciziile acestea fiscale imprevizibile”

Potrivit concluziilor unui studiu, dacă la nivel național, 33% dintre companii văd un impact foarte puternic al climatului economic impredictibil,...