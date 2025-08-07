Ascultă Radio România Iași Live
Destinație de vacanță: „Ținutul Zimbrului, singurul loc din Europa unde marele ierbivor poate fi întâlnit, în același timp, în libertate, în semilibertate și în captivitate”. Viorela Chiper, vicepreședintă de asociație și manager de destinație ecoturistică. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (3.08.2025)
Emisiuni marți, 5 august 2025, 18:57

În 2022, la Târgul Internațional de la Berlin, obținea locul întâi la categoria „votul publicului”, în condițiile în care la competiție...

”Academia de Visuri” în direct la Radio Iași
Emisiuni marți, 5 august 2025, 10:20

”Academia de Visuri” în direct la Radio Iași. Ștefana Lazăr, Adelina Parfene, Maria Onu, Natalia Guriuc împreună cu doamna profesor Marina...

Crucea Roșie Filiala Suceava alături de locuitorii din Broșteni. Bună Dimineața la Radio Iași
Emisiuni marți, 5 august 2025, 09:41

Voluntarii de la Crucea Roșie Filiala Suceava au sărit în ajutorul locuitorilor din Broșteni, județul Suceava, afectați grav de inundațiile...

De-ale noastre cu etnologul Adina Hulubaș (5 august 2025)
Emisiuni marți, 5 august 2025, 08:46

6 august 2025, Schimbarea la față, în credințele populare românești. Etnologul Adina Hulubaș pe frecvențele Radio România...

Emisiuni luni, 4 august 2025, 17:21

Vitalie Călugăreanu, jurnalist la Chișinău, despre scrutinul pentru Parlament din 28 septembrie: „Rusia investește sume pur și simplu colosale pentru a propulsa la butoane, în Republica Moldova, oamenii loiali pe care să-i folosească după alegeri împotriva Ucrainei”. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (3.08.2025)

La 28 septembrie, în Republica Moldova, vor avea loc alegerile parlamentare pentru desemnarea celor 101 deputați. Între timp, până la 19 august,...

Emisiuni luni, 4 august 2025, 09:52

Ce spun meteorologii despre vremea din luna august? Bună Dimineața la Radio Iași

Ce spun meteorologii despre vremea din august? Elena Mateescu, director Adminsitrația Națională de Meteorologie, în Buna Dimineața cu Adina...

Emisiuni luni, 4 august 2025, 09:31

„Zbor unde vrei!”, proiect nou la Zbor Hub Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

„Zbor unde vrei!”, proiect nou la Zbor Hub Iași. Cristin Murafa, managerul proiectului, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan: Mesajul...

Emisiuni duminică, 3 august 2025, 15:50

3 august, o altfel de poveste din lumea operei: pianista Adina Alupei, invitată la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Pianista Adina Alupei, invitata ediției din 3 august a emisiunii Univers Muzical, este maestru corepetitor al Operei Naționale Române din Iași,...

