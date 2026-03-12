Ascultă Radio România Iași Live
,,Cuvinte mici pentru suflete mari" – emisiunea RECREAȚIA MARE de la Radio Iași cu Mona Vilceanu (8.03.2026)

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 martie 2026, 11:37 / actualizat: 12 martie 2026, 12:50

La final de ger, Amalia Zaharia, o elevă talentată de clasa a V-a, care iubește literatura, desenul și muzica, a trăit un moment emoționant și important.

Înconjurată cu drag de familie, colegi și prieteni, Amalia a lansat prima sa carte, „Cuvinte mici pentru suflete mari”, la Galeriile „D.I. Grumăzescu” – secție a Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iași.

Amalia a fost încurajată și îndrumată să-și prezinte gândurile, trăirile și sentimentele în acest volum de cunoscutul etnograf Marcel Lutic, președintele Asociației Meșterilor Populari din Moldova.

Invitații colegei noastre Mona Vîlceanu în „Recreația mare”: Amalia Zaharia, etnograful Marcel Lutic și doamna doctor Camelia Zaharia, mama Amaliei.

