,,Cuvinte mici pentru suflete mari” – emisiunea RECREAȚIA MARE de la Radio Iași cu Mona Vilceanu (8.03.2026)

„Cuvinte mici pentru suflete mari" – emisiunea RECREAȚIA MARE de la Radio Iași cu Mona Vilceanu

La final de ger, Amalia Zaharia, o elevă talentată de clasa a V-a, care iubește literatura, desenul și muzica, a trăit un moment emoționant și important.

Înconjurată cu drag de familie, colegi și prieteni, Amalia a lansat prima sa carte, „Cuvinte mici pentru suflete mari”, la Galeriile „D.I. Grumăzescu” – secție a Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iași.

Amalia a fost încurajată și îndrumată să-și prezinte gândurile, trăirile și sentimentele în acest volum de cunoscutul etnograf Marcel Lutic, președintele Asociației Meșterilor Populari din Moldova.

Invitații colegei noastre Mona Vîlceanu în „Recreația mare”: Amalia Zaharia, etnograful Marcel Lutic și doamna doctor Camelia Zaharia, mama Amaliei.