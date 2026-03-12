Ascultă Radio România Iași Live
Conferința „De la Trieste la Iași: Inginerul Giuseppe de Bajardi – origine, studii și evoluție profesională". Aurica Ichim, director Muzeul Municipal „Regina Maria" Iași, în matinal cu Adina Șuhan

Conferința „De la Trieste la Iași: Inginerul Giuseppe de Bajardi – origine, studii și evoluție profesională”. 
 
Aurica Ichim, director Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, în matinal cu Adina Șuhan:
 
Mesajul echipei de la muzeu:
 
Joi, 12 martie 2026, de la ora 12:00, la Cupola Palatului Braunstein, să participați la conferința intitulată „De la Trieste la Iași: Inginerul Giuseppe de Bajardi – origine, studii și evoluție profesională”, dedicată unei personalități importante pentru istoria urbană a Iașilor. În anul 1819, inginerul Giuseppe de Bajardi realiza unul dintre cele mai importante planuri ale orașului Iași, document cartografic de mare valoare pentru cercetarea evoluției urbane. Deși planul este bine cunoscut și utilizat de istorici, informațiile despre autorul său au rămas, până de curând, limitate. Conferința își propune să aducă în atenție noi date privind originea, formarea și parcursul profesional al acestui inginer. Prelegerea va fi susținută de prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan, prodecan al Facultății de Istorie din Iași, vicepreședinte al Comisiei de Istorie a Orașelor din România, specialist de renume internațional în domeniul istoriei urbane.
