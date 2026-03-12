Prima pagină » Emisiuni » Conferința „De la Trieste la Iași: Inginerul Giuseppe de Bajardi – origine, studii și evoluție profesională”. Aurica Ichim, director Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, în matinal cu Adina Șuhan
Joi, 12 martie 2026, de la ora 12:00, la Cupola Palatului Braunstein, să participați la conferința intitulată „De la Trieste la Iași: Inginerul Giuseppe de Bajardi – origine, studii și evoluție profesională”, dedicată unei personalități importante pentru istoria urbană a Iașilor. În anul 1819, inginerul Giuseppe de Bajardi realiza unul dintre cele mai importante planuri ale orașului Iași, document cartografic de mare valoare pentru cercetarea evoluției urbane. Deși planul este bine cunoscut și utilizat de istorici, informațiile despre autorul său au rămas, până de curând, limitate. Conferința își propune să aducă în atenție noi date privind originea, formarea și parcursul profesional al acestui inginer. Prelegerea va fi susținută de prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan, prodecan al Facultății de Istorie din Iași, vicepreședinte al Comisiei de Istorie a Orașelor din România, specialist de renume internațional în domeniul istoriei urbane.
Cultura populară în noi apariții editoriale (opera integrală Ion Creangă și SCOARȚE, COVOARE, DRĂGARE, de Ion H. Ciubotaru și Silvia Ciubotaru) – teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 12 martie 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru Șerban
Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, în prima parte, relatăm de la prezentarea operei integrale Ion Creangă, ediție...