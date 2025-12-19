Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Ceata Colindătorilor de la Horpaz la Radio România Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Ceata Colindătorilor de la Horpaz la Radio România Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 19 decembrie 2025, 09:42


Ceata Colindătorilor de la Horpaz la Radio România Iași

Marcel Toader, președintele Asociației Horpaz – Atitudine Civică, în matinal cu Adina Șuhan:

Povestea cetei de la Horpaz, judetul Iași:

Ceata este forma arhaică de umblat cu colindul și cu alte obiceiuri de iarnă. Ceata Colindătorilor se formează ad hoc, pentru al patrulea an. În Ceată sunt familii din Horpaz și nu numai, care vor să facă o bucurie comunității și să aducă vestea nașterii Mântuitorului într-un mod inedit și plin de căldură și speranță.

Repetițiile au început și se fac la bisericile din sat. Oricine și oricând se poate alătura Cetei. Urmăriți pagina noastră pentru detalii.

🕯🙏 În acest an dorim să oferim ajutor și speranță unei unei doamne, din comunitatea noastră, greu încercate de o boală necruțătoare. Fiind vorba de o boală psihică vom păstra discreția și vă rugăm să aveți încredere! Toți banii ce vor fi donați în această perioadă vor fi direcționați către acest caz. Solicităm doar donații în bani fiind vorba de un tratament și un regim alimentar foarte special.
Contul Asociaţiei HAC
RO85BTRLRONCRT0CV1088501

Programul de colindat va fi:
🔔 19 decembrie, ora 19:30 – Locul de joacă (str.Nouă)
🔔 20 decembrie, ora 15:00, Academia WIRAL (str.Nouă)
🔔 21 decembrie, ora 10:15, biserica Sfântul Spiridon (str.Iazului)
🔔 21 decembrie, ora 11:15, biserica Fericitul Anton Durcovici (str.Independenței)
🔔 22 decembrie, ora 19:30, locul de joacă de la Grădiniță (str.Principală)
🔔 25 decembrie, ora 11:15, biserica Sfântul Dimitrie(str.Bisericii)

