„Casa lui Patrocle”, adăpost pentru animalele din Suceava. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Publicat de Andreea Drilea, 27 octombrie 2025, 09:28
„Casa lui Patrocle” de la Suceava, adăpost sigur pentru animalele abandonate.
„Casa lui Patrocle – Animal Rescue”, ajută animalele abuzate, neglijate și le oferă adăpost, asistență medicală imediată și o familie iubitoare.
Roxana Ciornei, fondatorul ONG-ului, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:
Misiunea echipei:
„Ne propunem să oferim un adăpost sigur și îngrijiri de calitate pentru animalele abandonate sau maltratate. Prin educație și implicare comunitară, lucrăm pentru o lume în care fiecare animal este tratat cu respect și iubire.”
