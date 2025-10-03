Cartea și filmul într-un continuu dialog intercultural – teme ale emisiunii de vineri, 3 OCTOMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

În ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural, relatăm de la două manifestări culturale. Prima a fost organizată în Chișinău, iar cea de-a doua în târgul Iașului.

Concret, nu demult, la Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” din Chișinău s-a desfășurat etapa finală a ediției a XXXV-a a Concursului literar transfrontalier „La izvoarele înțelepciunii”, ediție consacrată scriitorului Aureliu Busuioc. Competiția a avut ca obiectiv promovarea lecturii și familiarizarea elevilor cu viața și activitatea personalităților din literatura, cultura, istoria națională și universală, cât susținerea educației tinerilor prin carte și lectură și schimbul de bune practici între elevii de pe cele două maluri ale Prutului. Etapa finală se desfășoară prin rotație la Iași și la Chișinău.

Concursul, organizat de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași în parteneriat cu Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” Chișinău, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Inspectoratul Școlar Județean Iași și alte instituții, a reunit în etapa finală câte zece elevi concurenți de liceu din Iași și din Republica Moldova, elevi care au promovat primele trei etape (locală, municipală/raională, județeană/republicană).

Cei 20 de elevi participanți au fost de la licee din Chișinău, Criuleni, Mărăndeni, Hînceşti, Soroca, Florești, Bălți și Iași. Concurenții din Iași au fost elevi de la Colegiul „Costache Negruzi”, coordonați de către profesor, doctor în Filologie, Mihaela Doboș și profesor Bianca-Alina Burciu.

Înaintea deschiderii evenimentului, am invitat la dialog pe doamna Eugenia Bejan, director general al Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”, Chișinău, cea care ne oferă o imagine a vieții și operei scriitorului Aureliu Busuioc. Eugenia Bejan ne vorbește și despre vocația de traducător a lui Aureliu Busuioc, pentru ca aproape de finalul dialogului să ne amintească și de actul cultural din instituția pe care o coordonează.

Stimați prieteni, după cum bine știți, în prima parte a emisiunii relatăm de la etapa finală a ediției a XXXV-a a Concursului literar transfrontalier „La izvoarele înțelepciunii”, ediție consacrată scriitorului Aureliu Busuioc.

Până a afla mai multe amănunte despre viața și opera lui Aureliu Busuioc, de la fiul acestuia, invitat de onoare al evenimentului, pe scurt, vă amintim subiectul al doilea al emisiunii. Concret, împreună cu doamna profesor Ioana Petcu de la Facultatea de Teatru a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași vorbim despre filmul artistic „Z”, în regia lui Costa Gavras, peliculă care a rulat în programul proiectului „Multiculturalitate în arta cinematografică”, proiect aflat la ediția a IV-a, desfășurat, nu demult, la Iași, în Sala „Diotima” din incinta Casei de Cultură „Mihai Ursachi”.

Așadar, de la ediția a XXXV-a a Concursului literar transfrontalier „La izvoarele înțelepciunii”, ediție consacrată scriitorului Aureliu Busuioc, în cele ce umează stăm de vorbă cu domnul Cornel Busuioc, fiul scriitorului Aureliu Busuioc. Misiunea tatălui, după cum ne spune, a fost ca „lumea de aici”, evident, din ținuturile de la est de Prut, „să nu uite limba română”.

Competiția a constat într-o singură probă orală, în cadrul căreia fiecare participant a realizat o caracterizare argumentată a unui personaj reprezentativ din unul dintre romanele lui Aureliu Busuioc, selectate din bibliografia recomandată. Răspunsurile au fost evaluate de un juriu de specialitate, prezidat de către scriitorul Ivan Pilchin, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, și de profesor Emanuela Ilie, doctor în Filologie, de la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași.

În cele ce urmează, stăm de vorbă cu elevii care s-au situat pe primul loc al concursului: Simona Butnariu, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, târgul Iașului și Veronica Tudor, Liceul Teoretic „Ion Creangă”, orașul Florești, Republica Moldova. Dialogului ni se alătură și eleva Alexandra Lăpușneanu de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași.

În contextul Concursului literar transfrontalier „La izvoarele înțelepciunii”, ediție consacrată scriitorului Aureliu Busuioc atât participanții, cât și organizatorii au felicitările cuvenite, pentru că prin intermediul acestuia am avut, avem și vom avea prilejul să ne gândim la limba română, cea mai de preț comoară a tuturor românilor din toate colțurile lumii.

În a doua parte a emisiunii relatăm de la manifestarea „Multiculturalitate în arta cinematografică”, ediția a IV-a, eveniment desfășurat, nu demult, la Iași, în Sala „Diotima” din incinta Casei de Cultură „Mihai Ursachi”, stăm de vorbă cu doamna profesor Ioana Petcu de la Facultatea de Teatru a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași. Concret, relatăm din seara dedicată Comunității Elene din Iași, atunci când a rulat filmul „Z”, în regia lui Costa Gavras, născut la 12 februarie 1933 în Iraia, Grecia.

Subiectul filmului în contextul perioadei în care ne aflăm, altă temă despre care aflăm amănunte din prima secvență audio pe care o postăm.

Stimați prieteni, relatăm de la ediția a IV-a a proiectului „Multiculturalitate în arta cinematografică”, manifestare organizată de către reprezentanții Casei de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi împreună cu liderii minorităților din Iași.

Relatăm, după cum bine știți, de la seara de film dedicată Comunității Elene din Iași. Subiect: filmul „Z”, film dramatic franco-algerian, peliculă realizată în anul 1969 de către regizorul Costa-Gavras.

Concret, filmul este adaptarea cinematografică a romanului omonim al lui Vassílis Vassilikós, scris după asasinarea deputatului grec Grigóris Lambrákis la Salonic în luna mai a anului 1963.

În cele ce urmează, doamna profesor Ioana Petcu de la Facultatea de Teatru a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, ne oferă mai multe amănunte despre filmul „Z”, cu accent pe ritmicitatea ilustrată în conținutul acestuia; explicația titlului, actorii, coloana sonoră, alte teme ale dialogului.

Referitor la cele pe care le-am prezentat, închei prin a recomanda cărțile lui Aureliu Busuioc, dar prin a recomada și filmul „Z”, în regia lui Costa-Gavras, teme ale ediției de astăzi.

