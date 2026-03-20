Botulismul, un pericol mortal! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 20.03 2026.

Atenție, e risc de botulism alimentar. Șase pacienți au ajuns la spital după ce au mâncat șuncă preparată acasă. Mare atenție la consumul de alimente conservate în gospodărie. Mai ales în această perioadă. Verificați și aruncați orice aliment conservat dacă recipientul este bombat şi fierbeți minim 10 minute orice conservă.

Publicat de mihaipohoata, 20 martie 2026, 11:43



Până când educația pentru sănătate va fi predată în toate școlile din România (așa cum prevede legea Ciuhodaru depusă de mai multe ori în parlament) e bine de știut că această boală:

Este rară dar mortală. Este produsă de cea mai puternică toxină bacteriană cunoscută. Poate evolua în focare epidemice cu caracter sezonier (în special primăvara, după o perioadă mai lungă de depozitare a conservelor făcute în gospodărie). Cele mai frecvente surse sunt conservele preparate necorespunzător în casă ce oferă condițiile necesare pentru producerea şi transmiterea toxinei botulinice.

Conservele închise, fără aer, incorect sterilizate, permit ca sporii acestei bacterii anaerobe – Clostridium botulinum – să contamineze, să germineze şi să producă neurotoxine.

Şi fructele, legumele, carnea de vită şi peștele pot deveni surse de botulism atunci când nu sunt respectate cu strictețe regulile individuale de igienă.

Produsele din comerț produc ocazional epidemii, însă cel puţin unele dintre acestea se datorează depozitării, utilizării sau manipulării neadecvate făcute de cumpărător. Toxina poate fi inactivată cu ușurință prin procedeele casnice obișnuite de preparare a alimentelor.

Este suficientă expunerea la temperatura de 100°C timp de 10 minute.

Sporii, în schimb, sunt foarte rezistenți la căldură, necesitând pentru inactivare expunere la 120°C, ca în sterilizarea cu aburi sau în oalele cu presiune. 𝐁𝐨𝐭𝐮𝐥𝐢𝐬𝐦𝐮𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐛𝐮𝐭𝐞𝐚𝐳ă 𝐛𝐫𝐮𝐬𝐜, 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐢𝐜𝐞𝐢 𝐥𝐚 𝟏𝟖-𝟑𝟔 𝐝𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐮𝐩ă 𝐢𝐧𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐱𝐢𝐧𝐞, 𝐝𝐞ș𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐮𝐛𝐚ț𝐢𝐞 𝐩𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚 î𝐧𝐭𝐫𝐞 𝟒 𝐨𝐫𝐞 ş𝐢 𝟖 𝐳𝐢𝐥𝐞.

𝐚) 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜ă 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐬𝐢𝐦𝐞𝐭𝐫𝐢𝐜ă, 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭ă, 𝐜𝐞 𝐬𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭ă 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐜𝐞𝐢 𝟑𝐃: diplopie (vedere dublă), disartrie (tulburări de vorbire) şi/sau disfagie (dificultate la înghițit); apoi progresează, deseori rapid, de la nivelul capului, cuprinzând gâtul, brațele, toracele şi membrele inferioare şi care poate duce la insuficiență respiratorie şi la deces.

Ptoza palpebrală (căderea pleoapelor) este frecventă şi la jumătate din pacienți se observă pupile dilatate sau fixe.

b) Greața, vărsăturile şi durerile abdominale pot apărea înainte sau după debutul paraliziei iar constipația şi retenția de urină fac parte adesea din tabloul clinic. c) Sunt frecvente simptome ca amețeala, vederea încețoșată, gura uscată şi uneori durere şi uscăciunea în gât.

Pacienții sunt în general alerți şi orientați, însă pot fi şi somnolenți, agitați şi anxioși.

d) Tipic, febra este absentă.

𝐀𝐓𝐄𝐍Ț𝐈𝐄!!! 𝐍𝐮 𝐮𝐢𝐭𝐚ț𝐢 𝟑 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐮𝐫𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞:

Aplicați tehnicile de conservare corectă a alimentelor în gospodărie.

Ele au drept scop îndepărtarea tuturor bacteriilor, de exemplu prin prepararea termică în oala sub presiune la 120 grade Celsius cel puţin 30 de minute.

Asigurați eliminarea eventualelor toxine: aruncați orice aliment conservat dacă recipientul este bombat şi fierbeți minim 10 minute orice conservă. Învățați să recunoașteți primele simptome.

Nu temporizați prezentarea la spital atunci când la 18-36 de ore după consumul de alimente conservate în casă, insuficient preparate termic, apar semnele de paralizie simetrică progresivă descendentă, fără febră sau afectare senzorială.

Primul ajutor constă în depurarea toxinei şi inițiere măsuri de prim ajutor ABC.

Antitoxina reprezintă tratamentul de elecţie.

Sursă: conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe.