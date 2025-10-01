Biblioteca Mănăstirii Uspenia. Catalogul cărții vechi și rare, sec. XVI – XVII (vol. I), proiect editorial inedit al CRLR – temă a emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni de miercuri, 1 OCTOMBRIE 2025, ora 20:30 – 21 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 1 octombrie 2025, 09:24

În ediția de astăzi a emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni, relatăm de la prezentarea catalogului – album Biblioteca Mănăstirii Uspenia. Catalogul cărții vechi și rare, sec. XVI – XVII, vol. I, rodul muncii doamnei Anca Libidov, profesor de Limba și literatura română, doctor în istorie, cercetător în cadrul Comunității Rușilor Lipoveni din România (CRLR) și a arhidiaconului Amfilohie Chioc de la așezământul monahal „Uspenia” din localitatea Slava Rusă, jud. Tulcea. Evenimentul a avut loc, nu demult, în Amfiteatrul „I. H. Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române, București.

Catalogul a văzut lumina tiparului la editurile Eikon și a Comunității Rușilor Lipoveni din România, editat cu sprijinul financiar al Comunității Rușilor Lipoveni din România.

Concret, în ediția de astăzi, din deschiderea manifestării, ascultăm discursul domnului Silviu Feodor, deputat în Parlamentul României, președinte al Comunității Rușilor Lipoveni din România.

Apoi, stăm de vorbă cu doamna Anca Libidov, profesor de Limba și literatura română, doctor în istorie, cercetător în cadrul Comunității Rușilor Lipoveni din România (CRLR), cea care ne spune povestea proiectului de față, amintindu-ne echipa care a făcut posibilă apariția catalogului – album: Biblioteca Mănăstirii Uspenia. Catalogul cărții vechi și rare, sec. XVI – XVII, vorbindu-ne și despre sentimentele trăite în momentul când s-a apropiat de cărțile vechi și pe care le-a prezentat în volumul de față.

Doamna Anca Libidov, specialist în Istorie, ne-a mai precizat că a găsit deschidere din partea conducătorilor Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi în ceea ce privește alcătuirea volumului, mai mult invitata noastră ne spune: „credința este cea care ne ține sufletul viu, ne ține în viață cultura, identitatea și tot ceea ce noi manifestăm astăzi este foarte important pentru urmași”.

Stăm de vorbă cu doamna Anca Libidov, specialist în Istorie, cea care, în următoarea înregistrare pe care o postăm, ne spune că fiecare carte pe care a prezentat-o în catologul de față duce cu ea istoria rușilor staroveri, suferința, refugiul, căutarea, lacrimile, rugăciunile strămoșilor… știut fiind faptul că la mijlocul secolului al XVII-lea și mai târziu, o parte dintre ruși, în urma reformelor Patriarhului Nikon, au luat drumul exilului.

Anca Libidov, doctor în istorie, ne oferă și câteva exemple de astfel de cărți vechi, pe care le-a prezentat în volumul de față: Biblia de la Ostrog, Ostrog, 1580; Despre Monahism, Sfântul Vasile cel Mare, Ostrog, 1594; Mărgăritar, Sfântul Ioan Gură de Aur, Ostrog, 1595 și multe, multe altele. Proiectul de față, după cum ne mai precizează Anca Libidov, doctor în istorie, va avea continuitate.

Astăzi, mai stăm de vorbă și cu domnul profesor universitar, specialist în Filologie, Feodor Chirilă, cel care apreciază inițiativa editorială de față, precizându-ne că parcursul înaintașilor nu a fost unul fericit, pentru că au plecat pentru libertatea de credință, libertate de credință pe care au găsit-o, aici, pe teritoriile locuite de români.

Referitor la cele prezentate, încheiem din Cuvântul Înalt Prea Sfinției Flavian, Arhiepiscop de Slava: „Cărțile așezământului, sfinte odoare, adevărate comori duhovnicești și istorice – manuscrise și tipărituri, unele dintre ele unicat, donații din partea familiilor regale sau comenzi particulare de lux, poleite în aur, ferecate în argint, fiind întâlnite doar câteva exemplare asemenea în toată lumea, toate acestea, de mai bine de trei veacuri, au așteptat cu răbdarea și smerenia asemănătoare evlaviei călugărilor ce le-au adus cu prețul sângelui vărsat pentru credință, să fie descoperite, atinse, alinate, citite, desprăfuite de urma timpului, curățate, catalogate și ilustrate în acest album”… „Aceștia au considerat înțelept că valoarea duhovnicească și pedagogică neprețuită a cărților este asemenea sfintelor icoane. De aceea, în pofida faptului că au fost prigoniți ori s-au aflat sub amenințarea morții sau a temniței și a muncii silnice, nu au plecat din locurile natale în exil fără a-și lua bunurile cele mai de preț: icoana și cartea”.

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul, și sigur am făcut-o, cu subiectele prezentate, vă invit ca în ziua de miercuri, 1 OCTOMBRIE 2025, între 20:30-21:00, să fiți alături de Radio România Iași, pe toate frecvențele (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM) pentru a urmări emisiunea: Comunități Etnice/Ruși Lipoveni.

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN