(audio) Cafeneaua noastră, de Leonard Relea, lansată la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 9 decembrie 2025, 10:50

La Iași, în ziua de sâmbătă, 29 noiembrie 2025, începând cu ora 11, în sala „B. P. Hasdeu” din incinta Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, a fost lansată cartea Cafeneaua noastră, de Leonard Relea. Volumul a văzut lumina tiparului, anul acesta, la Editura Lebăda neagră din Iași. Despre carte au vorbit acad. prof. univ. dr. Daniel Condurache și scriitorul Adrian Christescu.

Înaintea manifestării, am invitat la dialog pe Leonard Relea, cel care ne spune, pe scurt, povestea volumului de față, amintindu-ne și câteva dintre subiectele surprinse în paginile acestuia. Prefața cărții este semnată de către Lili Crăciun, prozatoare și critic literar, membru al Uniunii Scriitorilor din România, o altă temă a dialogului.

Cu prilejul evenimentului de zilele trecute, am invitat la dialog și pe profesor universitar doctor Daniel Condurache, membru corespondent al Academiei Române, cel care ne vorbește atât despre autor, cât și despre cartea sa, amintind că „am citit volumul cu o teribilă plăcere și uimire!”.

O altă voce pe care am înregistrat-o în ziua de sâmbătă, 29 noiembrie 2025, este a scriitorului Adrian Christescu. Din ultima secvență audio pe care o postăm, de la Adrian Christescu aflăm o părere atât despre autor, cât și despre cartea sa, precizându-ne că „reușește un tur de forță cu această carte de proză scurtă, pe care-l descrie plenar. Din această carte aflăm că a fost ziarist, scrie foarte bine, fiind un om conectat prin tot ceea ce face la viața cetății”.

Referitor la cele pe care le-am prezentat, conchidem prin câteva cuvinte care aparțin doamnei Lili Crăciun, critic literar: „Foarte bună ideea de a crea personaje masculine sensibile, pline de temeri, de frici. Puțini scriitori au ales să arate și vulnerabilitățile unui bărbat, să‑l descrie «dezgolit de măști și închipuiri» (Castanii adolescenței noastre). Și parcă, adunând chipurile adolescenților și ale bărbaților maturi din poveștile lui Leonard Relea, întrezărești chipul autorului, el însuși un bărbat timid. Sau te lași prins de povestea oamenilor simpli, cu un bun simț care azi pare ridicol, pe care i‑a cunoscut ca ziarist”.

Înregistrările postate le difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural (vineri, h 20:30), de pe toate frecvențele Radio România Iași (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM).

Ne auzim online – AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Cristian Lis (Facebook)