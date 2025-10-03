Atenție șoferi, nu încercați să păcăliți fiola! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 03.10.2025.

𝐀𝐭𝐞𝐧ț𝐢𝐞 ș𝐨𝐟𝐞𝐫𝐢, 𝐧𝐮 î𝐧𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚ț𝐢 𝐬ă 𝐩ă𝐜ă𝐥𝐢ț𝐢 𝐟𝐢𝐨𝐥𝐚. 𝐍𝐮 𝐯𝐞ț𝐢 𝐫𝐞𝐮ș𝐢! Metodele de a păcăli fiola sunt doar mituri! NU încercați să faceți asta. NU veți păcăli fiola (nici) în sezonul tulburelului. Și nu uitați niciodată: NU conduceți dacă ați băut!

Pentru dispariția completă a alcoolului etilic din sânge, la o alcoolemie de 100 mg/dl ( 1 g°/00 ) sunt necesare 6-7 ore (!!! cu condiția stopării consumului de alcool). Peste 30% din șoferii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani au condus cel puțin o dată sub influența băuturilor alcoolice. Doar câteva pahare multiplică de 10 ori riscul accidentelor rutiere. Unul din trei accidente mortale este direct legat de consumul de alcool1. Metodele de a păcăli fiola sunt doar simple mituri. Încercările pentru a păcăli fiola prin: spălat pe dinți, utilizarea gumei de mestecat, scorțisoara ținută pe cerul gurii, mestecatul de pătrunjel, afirmarea ingestiei de acid acetic sub forma de oțet (castraveți murați, salată etc) sau a ingestiei de medicamente sub formă de soluție alcoolică sau a bomboanelor ce conțin alcool, încercarea de a sulfa pe lângă fiolă nu au avut niciodată rezultat. Dacă ar cunoaște metabolismul alcoolului și legislația rutieră din Romania mulți șoferi ar scăpa de multe neajunsuri și multe vieți ar putea fi salvate.

Din punct de vedere metabolic curba alcoolemiei urmează două faze: de creștere rapidă (datorită absorbției digestive) urmată de scădere progresivă (datorită excreției dar mai ales metabolizării alcoolului).

a) Absorția este rapidă (după 20-30 minute alcoolul este decelabil în sânge) și e influențată de multipli factori: tipul de băutură, concentrația în alcool, conținutul gastric, motilitatea gastrică, asocierea cu medicamente. b) Spre deosebire de absorbție care e depedentă de concentrație, eliminarea e independentă de aceasta – 90% din alcool este metabolizat hepatic iar restul este excretat renal, pulmonar și prin piele. În medie se pot metaboliza 5-10 g/oră. c) După întreruperea consumului de alcool nivelul sanguin scade cu 10-25 mg/dl/oră.

Pentru dispariția completă a alcoolului etilic din sânge, la o alcoolemie de 100 mg/dl (1 g°/oo) sunt necesare 6-7 ore (!!! cu condiția stopării consumului de alcool. Pentru aceeași cantitate de alcool nivelele alcoolemiei vor fi mai mari la cei cu volum corporal mai mic sau la cei cu activitate enzimatică mai scăzută (alcool dehidrogenaza, aldehid dehidrogenaza), femeile tinere fiind în principal afectate. Alcoolul vă afectează viteza de reacţie, judecata şi simţul orientării şi vă face mai vulnerabil la accidente. Atunci când mergeți cu mașina la petreceri să: a) nu cedați presiunilor anturajului pentru a consuma alcool;

b)sau alegeti altă modalitate de a ajunge acasă (transport public, taxi, un prieten în rolul ,,șoferului de serviciu”.

Ș𝐢 𝐧𝐮 𝐮𝐢𝐭𝐚ț𝐢 𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨𝐝𝐚𝐭ă. 𝐍𝐔 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐞ț𝐢 𝐝𝐚𝐜ă 𝐚ț𝐢 𝐛ă𝐮𝐭.

