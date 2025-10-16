Artistul naiv Ioan Măric, la 80 de ani – temă a emisiunii Tradiții de joi, 16 OCTOMBRIE 2025, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

În ziua de vineri, 10 octombrie 2025, am participat în satul Luncani, satul de origine al pictorului naiv Ioan Măric, comuna Mărgineni, Bacău, la o frumoasă sărbătoare dedicată pictorului, manifestare culturală intitulată Arta Naivă în pelerinaj de la Icoana strămoșească la Altarul Bisericii Noi. Evenimentul a fost organizat cu prielejul împlinirii, 12 octombrie 2025, a frumoasei vârste de 80 de ani a pictorului Ioan Măric, căruia îi urăm un sincer și călduros – La mulți ani!

Concret, întâi de toate stăm de vorbă cu preotul Adrian Frunză de la Parohia „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, cel care ne vorbește atât despre biserica unde slujește, cât și despre Biserica de lemn Vovidenia, biserică în jurul cărei a copilărit pictorul Ioan Măric; sincronia dintre sfânta biserică și tradiție, fenomen ilustrat în pânzele pictorului Ioan Măric, un alt subiect al dialogului.

Cu prilejul manifestării a fost lansat Albumul – IOAN MĂRIC – 80, volum care a văzut lumina tiparului, anul acesta, la Editura Babel din Bacău. În acest context, în emisiunea de stăzi stăm de vorbă și cu Ionel Rusei, editorul albumului.

În cele ce urmează, stăm de vorbă cu David Gheorghiță Benoni, viceprimarul comunei Mărgineni, cel care ne povestește despre activitatea din comună de pe tărâmul culturii tradiționale; mai aflăm faptul că o școală din comună poartă numele maestrului Ioan Măric.

Aflăm de la viceprimarul comunei Mărgineni despre o măreață realizare a pictorului naiv Ioan Măric, lucrare pe care o găsim în Aeroportul din Bacău, arătând astfel că autoritățile știu să pună în valoare ceea ce este specific zonei.

În următoarele minute, invităm la dialog pe Niculina Măric, nevasta pictorului naiv Ioan Măric, cea care ne povestește despre viața alături de maestru; aflăm amănunte despre momentele de început ale celor doi, constituind exemplu pentru fiecare dintre noi; Niculina Măric ne spune că soțul Domniei Sale „întreaga viață a fost un luptător”; chiar dacă maestrul Ioan Măric, mai tot timpul prin ceea ce a făcut și face arată o energie debordantă, soția Domniei Sale îi spune „să se mai liniștească”; aproape de final, de la consoarta lui Ioan Măric, ascultăm un mesaj de aleasă prețuire.

Primele dialoguri pe care le-am postat au fost realizate înaintea deschiderii manifestării în incinta sfintei biserici cu Hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, biserica nouă după cum este menționat și în titlul manifestării, lăcaș care are o vechime de o sută de ani, apoi ne-am îndreptat pașii spre Biserica din lemn „Vovidenia” din Luncani, atestată la 1777, o bijuterie rară a patrimoniului spiritual românesc, biserică în jurul căreia a copilărit artistul naiv Ioan Măric.

Aici, am stat de vorbă cu Ionel Rusei, reprezentant al Editurii Babel din Bacău, editură la care a văzut lumina tiparului Albumul – IOAN MĂRIC – 80.

Ionel Rusei ne vorbește despre conținutul volumului, spunându-ne că nu i-a fost deloc ușor să selecteze câte s-au scris și vorbit despre maestrul Ioan Măric; mai aflăm că Ioan Măric este „cel mai recunocut reprezentant al artei naive din România”, opinie întărită de foarte mule voci din peisajul culturii populare românești și nu numai. Aproape de final, domnul Ionel Rusei, are un mesaj pentru sărbătorit.

În contextul sărbătorii de zilele trecute – Ioan Măric la împlinirea a 80 de ani – manifestare desfășurată în satul Luncani, Bacău, am invitat la dialog pentru a transmite câteva gânduri sărbătoritului și pe domnul Ioan Gheorgheș, edilul șef al comunei Mărgineni.

Dragi prieteni, de la Biserica de lemn „Vovidenia” din dealul Luncaniului, am coborât ca într-un pelerinaj al locului la sfântul lăcaș ce poartă hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, aici lângă expoziția frumos amenajată cu lucrările maestrului Ioan Măric, am avut prilejul să o înregistrez și pe doamna Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț, președinte al Consiliului Județean Bacău; în contextul evenimentului Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț avea să declare…

În lăcașul de închinare care poartă hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” s-a desfășurat și o frumoasă liturghie de mulțumire lui Dumnezeu în cinstea familiei Măric, în cinstea celor prezenți, dar și în cinstea comunității din Comuna Mărgineni; imediat după, am invitat la dialog pe protopopul de Bacău, preot Eugen-Ciprian Ciuche, cel care ne vorbește despre împletirea dintre sfânta biserică și tradițiile strămoșești, împletire pe care o vedem și simțim în pânzele făurite, cu pricepere și talent, de către artistul naiv Ioan Măric; aproape de finalul dialogului preot Eugen-Ciprian Ciuche, pentru sărbătorit are un mesaj.

Dragi prieteni, iată că a venit momentul să stăm de vorbă și cu artistul naiv Ioan Măric, despre care în Cuvântul înainte al Albumului IOAN MĂRIC – 80 (Editura Babel, Bacău, 2025), președintele Consiliului Județean, Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț precizează: „Ioan Măric nu a urmat drumul cel mai ușor. A ales să fie martor și creator, să ducă mai departe memoria neamului, să ne reînvețe bucuria simplă a privirii curate. A dovedit lumii întregi că arta naivă nu este simplă candoare, ci o forță ce poate vorbi inimii direct, fără ocolișuri”.

Cu sufletul și inima purtăm dialogul cu Ioan Măric, mulțumindu-i pentru invitație, având din partea echipei Radio Iași felicitările cuvenite.

Referitor la cele prezentate, încheim prin câteva fraze despre creația lui Ioan Măric, fraze care aparțin etnologilor ieșeni Ion H. Ciubotaru și Silvia Ciubotaru, cuvinte pe care le găsim în cercetarea ARTĂ NAIVĂ DIN ROMÂNIA. Colecția autorilor, Editura Palatul Culturii, 2025: „Dintre toți moldovenii și dintre toți pictorii naivi români, Ioan Măric prezintă o forță herculeană, titanică. Este în stare să cutremure munții din preajma locurilor natale și să-i portretizeze pe toți megieșii săi, tineri și bătrâni, frumoși și urâți, senini și grotești. Lumea povestirilor sale din Luncani, sat așezat pe drumul care duce la Tescani și Moinești, nu departe de Bacău freamătă de viață și de umor. Nu caută peisajul sau romanța rurală. Pentru el contează mulțimea consătenilor săi, lada lor de zestre cu snoave, povești și datini” (p. 149).

În următoarea perioadă mai dedicăm o ediție manifestării de zilele trecute de la Luncani, pentru că am realizat mai multe înregistrări cu prilejul sărbătorii, atunci când artistul naiv Ioan Măric a împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani.

Maestre – Ioan Măric – LA MULȚI ANI!

