Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Actrița Emilia Dobrin la microfonul Radio România Iași – SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (11.03.2026)

Actrița Emilia Dobrin la microfonul Radio România Iași – SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (11.03.2026)

Actrița Emilia Dobrin la microfonul Radio România Iași – SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (11.03.2026)

Publicat de alexaciobanitei, 11 martie 2026, 13:03


Suntem în prima parte a lunii martie și ideea prezenței feminine în arte se află în prim-plan. Totuși, dacă ne bazăm doar pe calendar astfel încât acesta să impună o dată pe an ideea respectivă, înseamnă că suntem departe de normalitate. Tradiția artelor din spațiul românesc ne dezvăluie o listă impresionantă a actrițelor cu adevărat talentate, a prezențelor feminine care și-au lăsat și își lasă amprenta vizibil în arta dramatică și în arta filmului.
Chiar dacă această contribuție feminină coexistă în mod egal cu cea masculină, limba română nu s-a adaptat complet realității și este firesc să-l numești pe un artist cu experiență și notorietate ”maestru”, dar pare neobișnuit să o numești pe o artistă de calibru egal ”maestră”. Anomaliile timpului nostru.

Emilia Dobrin este una dintre aceste prezențe. Cu un număr impresionant de roluri în teatru și film, cu o șansă categorică și mereu aflată sub semnul creativității fecunde, Emilia Dobrin a acceptat invitația lui Alex Aciobăniței la emisiunea SPECTACOLUL ARTEI, emisiune difuzată astăzi, la ora 21.03 și care îi este dedicată.

(articol promo, audio, foto: Alex Aciobăniței)

Etichete:
Limitele emoționale în cuplu! Căutam dragul de a fi împreună în relațiile noastre! Dana si Gabriel Irimia, psihoterapeuti de cuplu, în Bună Dimineața
Emisiuni miercuri, 11 martie 2026, 10:07

Limitele emoționale în cuplu! Căutam dragul de a fi împreună în relațiile noastre! Dana si Gabriel Irimia, psihoterapeuti de cuplu, în Bună Dimineața

Limitele emoționale în cuplu! Căutam dragul de a fi împreună în relațiile noastre! Nu doar sentimentele pozitive trebuie povestite....

Limitele emoționale în cuplu! Căutam dragul de a fi împreună în relațiile noastre! Dana si Gabriel Irimia, psihoterapeuti de cuplu, în Bună Dimineața
Alimentația de post, recomandări și avertizări! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 10.03 2026.
Emisiuni marți, 10 martie 2026, 13:32

Alimentația de post, recomandări și avertizări! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 10.03 2026.

În această perioadă omul se supune anumitor restricţii. Din punct de vedere alimentar se evită consumul alimentelor şi băuturilor provenite...

Alimentația de post, recomandări și avertizări! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 10.03 2026.
Astăzi începe maratonul filmelor de Oscar la Cinema Ateneu Iași. Andrei Giurgia, coordonator Cinema Ateneu în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 10 martie 2026, 09:57

Astăzi începe maratonul filmelor de Oscar la Cinema Ateneu Iași. Andrei Giurgia, coordonator Cinema Ateneu în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea Astăzi începe maratonul filmelor de Oscar la Cinema Ateneu Iași, 10 – 15 martie 2026 Producțiile cinematografice din...

Astăzi începe maratonul filmelor de Oscar la Cinema Ateneu Iași. Andrei Giurgia, coordonator Cinema Ateneu în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Maraton de lansare de carte la Iași! „Copile drag, trăiește frumos”! Roxana Postolache, scriitoare, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 10 martie 2026, 09:48

Maraton de lansare de carte la Iași! „Copile drag, trăiește frumos”! Roxana Postolache, scriitoare, în matinal cu Adina Șuhan

Maraton de lansare de carte la Iași! „Copile drag, trăiește frumos”! – joi, 12 martie 2026 Roxana Postolache, scriitoare, în...

Maraton de lansare de carte la Iași! „Copile drag, trăiește frumos”! Roxana Postolache, scriitoare, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 10 martie 2026, 09:08

Între scenă și ecran. Lumină și imagine

Ce rol are lumina în construcția unui spectacol? Cât de mult se schimbă teatrul odată cu tehnologia? Cum arată procesul creativ în regia de...

Între scenă și ecran. Lumină și imagine
Emisiuni luni, 9 martie 2026, 13:20

Protecția biodiversității prin gestionarea eficientă a amenajamentelor silvice. Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Galea Temneanu, șefă a Direcției Județene de Mediu Iași, la ”Pulsul Zilei” – 09.03.2026.

Ce înseamnă activismul de mediu? Care sunt autoritățile de mediu ieșene? Importanța reglementării la nivel național a modului de monitorizare...

Protecția biodiversității prin gestionarea eficientă a amenajamentelor silvice. Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Galea Temneanu, șefă a Direcției Județene de Mediu Iași, la ”Pulsul Zilei” – 09.03.2026.
Emisiuni luni, 9 martie 2026, 12:46

De Ziua Internațională a Femeii, Gabriela Andronache, președinte de club de rugby: „dacă fiecare dintre noi s-ar comporta în viața lui cu valorile acestui sport în minte, eu chiar cred că lumea asta ar fi un loc mult mai bun”. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (8.03.2026)

De multe ori, puterea, capacitățile doamnelor și domnișoarelor puse la îndoială atunci când se vorbește despre realizarea unor proiecte,...

De Ziua Internațională a Femeii, Gabriela Andronache, președinte de club de rugby: „dacă fiecare dintre noi s-ar comporta în viața lui cu valorile acestui sport în minte, eu chiar cred că lumea asta ar fi un loc mult mai bun”. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (8.03.2026)
Emisiuni luni, 9 martie 2026, 10:43

Asociația Studenților Francofoni din Iași, evenimente de primăvară. Ionela Bostan și Marius Ciobanu, în matinal cu Adina Șuhan

Asociația Studenților Francofoni din Iași, evenimente de primăvară Ionela Bostan și Marius Ciobanu, în matinal cu Adina Șuhan Care sunt...

Asociația Studenților Francofoni din Iași, evenimente de primăvară. Ionela Bostan și Marius Ciobanu, în matinal cu Adina Șuhan