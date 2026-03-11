Actrița Emilia Dobrin la microfonul Radio România Iași – SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (11.03.2026)

Publicat de alexaciobanitei, 11 martie 2026, 13:03



Suntem în prima parte a lunii martie și ideea prezenței feminine în arte se află în prim-plan. Totuși, dacă ne bazăm doar pe calendar astfel încât acesta să impună o dată pe an ideea respectivă, înseamnă că suntem departe de normalitate. Tradiția artelor din spațiul românesc ne dezvăluie o listă impresionantă a actrițelor cu adevărat talentate, a prezențelor feminine care și-au lăsat și își lasă amprenta vizibil în arta dramatică și în arta filmului.

Chiar dacă această contribuție feminină coexistă în mod egal cu cea masculină, limba română nu s-a adaptat complet realității și este firesc să-l numești pe un artist cu experiență și notorietate ”maestru”, dar pare neobișnuit să o numești pe o artistă de calibru egal ”maestră”. Anomaliile timpului nostru.

Emilia Dobrin este una dintre aceste prezențe. Cu un număr impresionant de roluri în teatru și film, cu o șansă categorică și mereu aflată sub semnul creativității fecunde, Emilia Dobrin a acceptat invitația lui Alex Aciobăniței la emisiunea SPECTACOLUL ARTEI, emisiune difuzată astăzi, la ora 21.03 și care îi este dedicată.

(articol promo, audio, foto: Alex Aciobăniței)