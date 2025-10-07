5 medalii de bronz asigurate la C.E. de Box, sub 19 ani, de la Ostrava, Cehia. Vasile Câtea, președintele F.R. de Box, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 07.10.2025.

Cinci pugiliști români s-au calificat în semifinalele Campionatelor Europene de box Under-19 de la Ostrava (Cehia), astfel că și-au asigurat medalii. La feminin, Mirela Cojocaru și-a asigurat prezența pe podiumul Campionatului European de Box pentru Tineret de la Ostrava, sportiva română calificându-se în semifinale, după victoria catogorică împotriva ucrainencei Anna Koloturska.

De asemenea, în limitele cat. 54 kg, Rebeca Micaela Muller a învins-o la puncte pe ucraineanca Uliana Ovsepian (3-2), în sferturile de finală iar în penultimul act, Muller o va înfrunta pe franțuzoaica Maloe Teresi, astăzi, 7 octombrie.

În întrecerea masculină, la cat. 50 kg, Răzvan Ionuț Panainte a dispus în sferturi de polonezul Szymon Gryszyn, la puncte (4-0), următorul său adversar fiind azerul Bilalhabasi Nazarov, de asemenea, astăzi, 7 octombrie.

La cat. 70 kg, Daniel Adrian Grigorie a câștigat confruntarea cu grecul Georgios Kostouros (5-0 la puncte), iar în semifinale îl va întâlni pe georgianul Akaki Basaria, astăzi, marți, 7 octombrie.

România mai are o semifinalistă, la cat. 80 kg, unde s-au înscris doar patru pugiliste, Daniela Larisa Gheba urmând să boxeze astăzi, 7 octombrie cu poloneza Milena Marta Ataman.

România participă cu 15 sportivi, 8 la masculin și 7 la feminin, la Campionatele Europene de box Under-19, de la Ostrava, obiectivul tricolorilor de a cuceri cel puțin două medalii fiind deja atins și depășit cu succes.

Sursă: Vasile Cîtea, președintele Federației Române de Box.