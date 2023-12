(AUDIO) Iași: Platforma „Brio”, de evaluare a elevilor, va fi folosită și pentru a genera programe de învățare

Platforma „Brio”, de evaluare a elevilor, va fi folosită, în județul Iași, și pentru a genera programe de învățare, a anunțat șefa Inspectoratului Școlar Județean, Luciana Antoci.

Platforma, unică la nivel național, testează competențele elevilor din clasele V-VIII și liceu.

În acest an, în județul Iași, au fost evaluați peste 57.000 de elevi din 264 de unități școlare. Evaluarea a oferit rapoarte nuanțate, consistente și relevante, a spus Luciana Antoci.

Luciana Antoci: Mai ales după criza pandemică, în care s-au adâncit decalajele în învățare în rândul elevilor și s-au acumulat foarte multe pierderi, am considerat că este extrem de important să măsurăm aceste pierderi ca să putem calibra programele remediale, motiv pentru care din toamna lui 2021, la Iași, facem testare inițială. Am făcut în variantă clasică în primii 2 ani, iar în această toamnă am decis că este momentul să facem un pas înainte și să mergem către ceea ce înseamnă digitalizare în educație. Avem date extrem de consistente și foarte relevante la acest capitol. Rămâne să le analizăm și mai aprofundat și la nivelul Inspectoratului Școlar, dar și în școli și să generăm programe de învățare în baza acestor date.

Inițiatorul platformei „Brio”, profesorul Dragoș Ilieș, de la Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității București, a precizat că evaluarea s-a desfășurat în condiții optime din punct de vedere tehnic și s-a demonstrat că școlile din județul Iași sunt pregătite pentru următorul pas în ceea ce privește digitalizarea în educație.

Dragoș Ilieș: S-a desfășurat extraordinar de bine, atât în interacțiunea pe care am avut-o noi, ca echipă de testare, cu inspectoratul, școlile, profesorii, directorii, elevii. Am mers în același timp bine și din punct de vedere al infrastructurii și ăsta a fost unul din obiectivele importante. Atunci când vrei să implementezi un program educațional digital în școală sau în școli, sau într-un județ și, evident, trimiterea este, dar în toată România, da, în direcția aia mergem. Funcționează toate aceste sisteme, interacționează coerent unele cu altele? Și concluzia noastră este da, funcționează. Au fost teribil de puține sincope tehnice. România este pregătită, cel puțin județul Iași, o să zic, este pregătit pentru a implementa mai acut și mai alert digitalizarea în general în educație, nu doar în evaluare.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)