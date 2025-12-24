Vremea se va răci semnificativ de Crăciun în sudul şi estul ţării. În Moldova, va ninge pe arii extinse și se va semnala polei

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 decembrie 2025, 12:44

Meteorologii au instituit Cod galben de ninsori viscolite în Dobrogea, Muntenia, Oltenia şi sudul Banatului de astăzi de la ora 12 pînă mîine seară la ora 20.

La noapte şi în prima parte a zilei de mîine în Muntenia, sudul Olteniei şi în nordul Dobrogei vântul va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 m.

La munte şi în Moldova vor predomina ninsorile.

Astăzi, în Moldova, vremea va fi predominant închisă ca aspect. Pe arii extinse vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și izolat vor fi condiții de polei. Se va depune strat de zăpadă. Vântul va avea unele intensificări. Temperaturile maxime se vor situa între minus un grad și plus două grade.