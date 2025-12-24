Ascultă Radio România Iași Live
Vremea se va răci semnificativ de Crăciun în sudul şi estul ţării. În Moldova, va ninge pe arii extinse și se va semnala polei

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 decembrie 2025, 12:44

Meteorologii au instituit Cod galben de ninsori viscolite în Dobrogea, Muntenia, Oltenia şi sudul Banatului de astăzi de la ora 12 pînă mîine seară la ora 20.

La noapte şi în prima parte a zilei de mîine în Muntenia, sudul Olteniei şi în nordul Dobrogei vântul va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 m.

La munte şi în Moldova vor predomina ninsorile.

Astăzi, în Moldova, vremea va fi predominant închisă ca aspect. Pe arii extinse vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și izolat vor fi condiții de polei. Se va depune strat de zăpadă. Vântul va avea unele intensificări.  Temperaturile maxime se vor situa între minus un grad și plus două grade.

Iași: Microbuz care efectua curse internaţionale, implicat într-un accident la Stroeşti; două persoane – la spital
Prim plan miercuri, 24 decembrie 2025, 09:52

Două persoane au ajuns la spital, în urma unui accident produs miercuri dimineaţa în localitatea Stroeşti, fiind implicat un microbuz care...

Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă, care corectează, elimină sau introduce noi măsuri fiscal-bugetare începând de anul viitor
Prim plan miercuri, 24 decembrie 2025, 08:59

Guvernul a adoptat astăzi ordonanţa de urgenţă, care corectează, elimină sau introduce noi măsuri fiscal-bugetare începând de anul viitor....

CSM a publicat rezultatele parţiale ale unui chestionar în rândul magistraţilor despre probleme din justiţie
Prim plan miercuri, 24 decembrie 2025, 08:59

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat aseară rezultatele parţiale ale unui chestionar în rândul magistraţilor despre probleme din...

Publicitatea stradală la jocurile de noroc ar putea fi interzisă
Prim plan miercuri, 24 decembrie 2025, 08:15

Publicitatea stradală la jocurile de noroc ar putea fi interzisă, potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat ca primă cameră sesizată. Deşi...

Prim plan marți, 23 decembrie 2025, 12:52

Informare meteo: ninsori, vânt și ger în toată Moldova

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 23 decembrie, ora 18 – 26 decembrie, ora 10 Fenomene vizate: intensificări ale vântului,...

Prim plan marți, 23 decembrie 2025, 12:39

Crăciunul la Catedrala Romano-Catolică din Iaşi

Naşterea Domnului nostru Isus Cristos este evenimentul care a avut loc acum două mii de ani, când, într-o noapte, păstorii au auzit vestea:...

Prim plan marți, 23 decembrie 2025, 11:45

(AUDIO) Vaslui: Proiect european record pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare

În județul Vaslui, va fi implementat cel mai mare proiect cu fonduri europene din ultimii 35 de ani, în valoare de peste 460 de milioane de euro....

Prim plan marți, 23 decembrie 2025, 11:37

Şoferii pot circula, de astăzi, pe încă 50 de kilometri din Autostrada Moldovei

Şoferii pot circula, de astăzi, pe încă 50 de kilometri din Autostrada Moldovei. Tronsonul Focşani – Adjud, parte din Autostrada A7, a...

