Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Vrancea: Pe 23 decembrie va fi dat în circulaţie tronsonul A7 dintre Focşani şi Adjud

Vrancea: Pe 23 decembrie va fi dat în circulaţie tronsonul A7 dintre Focşani şi Adjud

Vrancea: Pe 23 decembrie va fi dat în circulaţie tronsonul A7 dintre Focşani şi Adjud

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 decembrie 2025, 06:23

Tronsonul de 50 de kilometri al Autostrăzii A7 dintre Focşani şi Adjud va fi dat în circulaţie pe 23 decembrie, a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Nicuşor Halici, după o vizită de lucru întreprinsă pe şantierul autostrăzii.

‘Astăzi (vineri) a avut loc o vizită de lucru pe Autostrada A7, la care au participat preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, precum şi constructorul Dorinel Umbrărescu. Vizita a avut ca obiectiv analiza stadiului de execuţie a lucrărilor pe sectorul Autostrăzii A7 aflat pe raza judeţului Vrancea, precum şi evaluarea progresului general al proiectului şi a estimărilor privind finalizarea tronsonului Adjud – Paşcani, programată pentru anul 2026. Pentru judeţul Vrancea, anunţul de maximă importanţă este acela că marţi, 23 decembrie, vor fi daţi în circulaţie aproximativ 50 de kilometri de autostradă, între Focşani şi Adjud. Odată cu acest pas, întreg sectorul Autostrăzii A7 care traversează judeţul Vrancea va fi deschis circulaţiei în regim de autostradă’, se afirmă în comunicatul de presă semnat de preşedintele CJ Vrancea.

Potrivit acestuia, ‘Autostrada A7 reprezintă un proiect esenţial pentru dezvoltarea economică şi socială a regiunii, contribuind la creşterea mobilităţii, la atragerea de investiţii, la îmbunătăţirea siguranţei rutiere şi la creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii judeţului Vrancea şi ai întregii regiuni a Moldovei’.

‘În continuare, autorităţile publice locale şi judeţene au responsabilitatea de a dezvolta infrastructura complementară necesară pentru a valorifica pe deplin potenţialul acestei investiţii majore, în vederea unei dezvoltări durabile şi ireversibile a judeţului. Mulţumiri sunt adresate domnului Marcel Ciolacu, pentru sprijinul acordat în perioada exercitării funcţiei de prim-ministru, precum şi domnului Sorin Grindeanu, pentru implicarea constantă în calitate de ministru al Transporturilor şi pentru sprijinul instituţional oferit şi în prezent’, adaugă Nicuşor Halici.

Lucrările la Autostrada A7 au început în primăvara anului 2022, iar în puţin peste doi ani şi jumătate a fost finalizat tronsonul Buzău – Adjud. În prezent, lucrările spre Bacău şi Paşcani se află într-un stadiu avansat, cu termen de finalizare stabilit pentru sfârşitul anului 2026.

Prin darea în folosinţă a tronsonului respectiv, se va putea circula în continuu pe autostradă aproximativ 250 kilometri, direct de la Bucureşti până la Adjud. (Agerpres/ FOTO facebook Cristian Pistol)

Etichete:
Fermierii vor să se întâlnească cu preşedintele Nicuşor Dan pentru clarificări legate de poziţia României privind acordul comercial Mercosur
Prim plan luni, 22 decembrie 2025, 10:07

Fermierii vor să se întâlnească cu preşedintele Nicuşor Dan pentru clarificări legate de poziţia României privind acordul comercial Mercosur

Şi fermierii vor să se întâlnească cu preşedintele Nicuşor Dan în regim de urgenţă pentru clarificări legate de poziţia României privind...

Fermierii vor să se întâlnească cu preşedintele Nicuşor Dan pentru clarificări legate de poziţia României privind acordul comercial Mercosur
Atac cibernetic asupra mai multor staţii de lucru şi servere ale Administraţiei Naţionale Apele Române
Prim plan luni, 22 decembrie 2025, 10:00

Atac cibernetic asupra mai multor staţii de lucru şi servere ale Administraţiei Naţionale Apele Române

Un atac cibernetic de tip răscumpărare a vizat ieri mai multe staţii de lucru şi servere ale Administraţiei Naţionale Apele Române şi a zece...

Atac cibernetic asupra mai multor staţii de lucru şi servere ale Administraţiei Naţionale Apele Române
Manifestări de comemorare a 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989
Prim plan luni, 22 decembrie 2025, 07:53

Manifestări de comemorare a 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989

La Bucureşti, continuă astăzi seria manifestărilor publice de comemorare a 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989. Sunt programate...

Manifestări de comemorare a 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989
Guvernul urmează să adopte proiectul de hotărâre privind majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026
Prim plan luni, 22 decembrie 2025, 07:50

Guvernul urmează să adopte proiectul de hotărâre privind majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026

Guvernul urmează să adopte săptămâna aceasta proiectul de hotărâre privind majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei începând cu 1...

Guvernul urmează să adopte proiectul de hotărâre privind majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026
Prim plan luni, 22 decembrie 2025, 06:52

Preşedintele Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre situaţia din Justiţie, la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan va avea discuţii luni, la Cotroceni, cu magistraţii care doresc să vorbească deschis despre situaţia din Justiţie....

Preşedintele Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre situaţia din Justiţie, la Cotroceni
Prim plan luni, 22 decembrie 2025, 06:10

Plenul Senatului va dezbate şi vota, astăzi, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu

Plenul Senatului va dezbate şi vota, luni, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, prin care AUR îşi propune evaluarea...

Plenul Senatului va dezbate şi vota, astăzi, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu
Prim plan duminică, 21 decembrie 2025, 11:55

(AUDIO) Tariful de livrare a energiei termice în municipiul Iași va crește cu 5%

Tariful de livrare a energiei termice în municipiul Iași va crește cu 5%. Majorarea este impusă de Autoritatea Națională de Reglementare în...

(AUDIO) Tariful de livrare a energiei termice în municipiul Iași va crește cu 5%
Prim plan duminică, 21 decembrie 2025, 11:41

Creşte numărul îmbolnăvirilor de gripă

Tot mai multe persoane au gripă – 5.700 de bolnavi au primit acest diagnostic săptămâna trecută, iar aproape 93.000 au avut infecţii...

Creşte numărul îmbolnăvirilor de gripă