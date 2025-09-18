Vaslui: Povestea unui om care a construit Bârladul. Ioan Selbinschi, omagiat printr-o expoziție specială

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 septembrie 2025, 09:05

Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad își deschide mâine porțile pentru o întâlnire cu trecutul orașului.

Expoziția „IN MEMORIAM: IOAN SELBINSCHI” este o invitație de a-l redescoperi pe omul care, timp de aproape patru decenii, a modelat chipul Bârladului.

Ioan Selbinschi nu a fost doar un inginer constructor. A fost un vizionar care și-a pus amprenta pe viața orașului: de la prima stație teritorială de televiziune din România, la Grădina de vară „Miorița”, porțile-simbol de intrare în oraș, alimentarea cu apă de la Negrilești, până la reamenajarea Grădinii Publice. Dar Selbinschi a înțeles că un oraș nu înseamnă doar clădiri și străzi, ci și oameni și cultură – de aceea a înființat o orchestră simfonică, un cor, a sprijinit evenimente și a făcut posibilă amplasarea statuii lui George Enescu.

La vernisaj va fi prezent și fiul său, arhitectul Sorin Selbinschi, care va împărtăși povești și amintiri despre tatăl său. Publicul va putea vedea pentru prima dată fotografii, documente, machete și obiecte personale, toate păstrate cu grijă de familie și donate muzeului.

Expoziția va rămâne deschisă până pe 15 ianuarie 2026, oferind timp tuturor celor care vor să descopere istoria orașului prin ochii unui om care a pus suflet în fiecare proiect. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO Vasile Geles)