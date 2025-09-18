Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Vaslui: Povestea unui om care a construit Bârladul. Ioan Selbinschi, omagiat printr-o expoziție specială

Vaslui: Povestea unui om care a construit Bârladul. Ioan Selbinschi, omagiat printr-o expoziție specială

Vaslui: Povestea unui om care a construit Bârladul. Ioan Selbinschi, omagiat printr-o expoziție specială

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 septembrie 2025, 09:05

Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad își deschide mâine porțile pentru o întâlnire cu trecutul orașului.

Expoziția „IN MEMORIAM: IOAN SELBINSCHI” este o invitație de a-l redescoperi pe omul care, timp de aproape patru decenii, a modelat chipul Bârladului.

Ioan Selbinschi nu a fost doar un inginer constructor. A fost un vizionar care și-a pus amprenta pe viața orașului: de la prima stație teritorială de televiziune din România, la Grădina de vară „Miorița”, porțile-simbol de intrare în oraș, alimentarea cu apă de la Negrilești, până la reamenajarea Grădinii Publice. Dar Selbinschi a înțeles că un oraș nu înseamnă doar clădiri și străzi, ci și oameni și cultură – de aceea a înființat o orchestră simfonică, un cor, a sprijinit evenimente și a făcut posibilă amplasarea statuii lui George Enescu.

La vernisaj va fi prezent și fiul său, arhitectul Sorin Selbinschi, care va împărtăși povești și amintiri despre tatăl său. Publicul va putea vedea pentru prima dată fotografii, documente, machete și obiecte personale, toate păstrate cu grijă de familie și donate muzeului.

Expoziția va rămâne deschisă până pe 15 ianuarie 2026, oferind timp tuturor celor care vor să descopere istoria orașului prin ochii unui om care a pus suflet în fiecare proiect. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO Vasile Geles)

Etichete:
(AUDIO) Iași: Prelevări de organe la Centrul Regional de Transplant de la doi donatori în moarte cerebrală
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 11:30

(AUDIO) Iași: Prelevări de organe la Centrul Regional de Transplant de la doi donatori în moarte cerebrală

Cadrele medicale de la Centrul Regional de Transplant de la Iași au prelevat mai multe organe de la doi donatori aflați în moarte cerebrală....

(AUDIO) Iași: Prelevări de organe la Centrul Regional de Transplant de la doi donatori în moarte cerebrală
Procurorii anticorupţie fac 12 percheziţii în Braşov şi Galaţi, într-un dosar care vizează infracţiuni de luare şi dare de mită
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 11:19

Procurorii anticorupţie fac 12 percheziţii în Braşov şi Galaţi, într-un dosar care vizează infracţiuni de luare şi dare de mită

Procurorii anticorupţie fac astăzi 12 percheziţii în Braşov şi Galaţi, într-un dosar care vizează infracţiuni de luare şi dare de mită...

Procurorii anticorupţie fac 12 percheziţii în Braşov şi Galaţi, într-un dosar care vizează infracţiuni de luare şi dare de mită
Oana Moraru și Ion Udrea vin la Iași la conferința „Creștem Aripi” – un eveniment despre motivația școlară
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 10:13

Oana Moraru și Ion Udrea vin la Iași la conferința „Creștem Aripi” – un eveniment despre motivația școlară

Oana Moraru și Ion Udrea vin la Iași la conferința „Creștem Aripi” – un eveniment despre motivația școlară. Pe 4 octombrie 2025, Aula...

Oana Moraru și Ion Udrea vin la Iași la conferința „Creștem Aripi” – un eveniment despre motivația școlară
Festivalul Apolodor transformă municipiul Botoșani în capitala literaturii pentru cei mici. Luminița Corneanu, director artistic al evenimentului: ”Miza noastră este puțin mai mare de atât, și anume de a atrage atenția publicului din România asupra importanței cărții, a cititului”
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 08:15

Festivalul Apolodor transformă municipiul Botoșani în capitala literaturii pentru cei mici. Luminița Corneanu, director artistic al evenimentului: ”Miza noastră este puțin mai mare de atât, și anume de a atrage atenția publicului din România asupra importanței cărții, a cititului”

Municipiul Botoșani devine pentru câteva zile capitala literaturii pentru copii și adolescenți. Între 18 și 21 septembrie, la Botoșani, are...

Festivalul Apolodor transformă municipiul Botoșani în capitala literaturii pentru cei mici. Luminița Corneanu, director artistic al evenimentului: ”Miza noastră este puțin mai mare de atât, și anume de a atrage atenția publicului din România asupra importanței cărții, a cititului”
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 07:30

Vaslui: Firma care asigură mentenanţa iluminatului public cere încetarea contractului după cazul copilului electrocutat

Societatea comercială care asigură mentenanţa serviciului de iluminat public din municipiul Vaslui a solicitat printr-o adresă încetarea...

Vaslui: Firma care asigură mentenanţa iluminatului public cere încetarea contractului după cazul copilului electrocutat
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 07:26

Spitalul ‘Sf. Apostol Andrei’ din Galaţi intră în Programul de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ‘Sf. Apostol Andrei’ din Galaţi intră oficial în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare...

Spitalul ‘Sf. Apostol Andrei’ din Galaţi intră în Programul de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 07:24

(AUDIO) Polițiștii ieșeni au destructurat o rețea electorală din Republica Moldova

Polițiștii ieșeni au destructurat o rețea de influență din Republica Moldova care desfășura activități electorale pe teritorul românesc....

(AUDIO) Polițiștii ieșeni au destructurat o rețea electorală din Republica Moldova
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 07:17

Galaţi: Se redeschide Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ‘Răsvan Angheluţă’

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ‘Răsvan Angheluţă’ Galaţi se redeschide pe 20 septembrie, după finalizarea unor lucrări de...

Galaţi: Se redeschide Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ‘Răsvan Angheluţă’