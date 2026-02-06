Vaslui: Noi cazuri de gripă aviară în judeţ

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 6 februarie 2026, 11:57

Membrii Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) Vaslui s-au întâlnit, vineri, pentru stabilirea unor măsuri după confirmarea a patru cazuri de gripă aviară la cadavre de lebede colectate de pe Lacul Prodana din Bârlad.

Autorităţile sanitar-veterinare au atras atenţia cu privire la faptul că boala se răspândeşte foarte repede şi poate afecta în timp scurt un număr foarte mare de păsări domestice sau sălbatice dacă virusul nu este diagnosticat imediat după apariţia primelor semne clinice de boală.

‘S-a aprobat zona afectată din jurul focarului, cu raza minimă de 10 kilometri, unde au fost impuse măsuri în ceea ce priveşte circulaţia păsărilor. Se interzice organizarea de târguri, pieţe, expoziţii şi orice activităţi de colectare şi dispersare a păsărilor domestice sau a altor păsări captive. Respectarea măsurilor de biosecuritate reprezintă o condiţie esenţială pentru combaterea influenţei aviare. Crescătorii de păsări trebuie să separe în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităţilor, raţele şi gâştele de restul păsărilor domestice, să evite creşterea păsărilor domestice in aer liber, acestea trebuind să fie ţinute închise obligatoriu în spaţii de cazare special amenajate. De asemenea, sunt interzise adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafaţă accesibile păsărilor sălbatice şi intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice’, au precizat reprezentanţii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

Prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica, a făcut apel la autorităţile publice locale şi la cetăţeni să trateze cu maximă responsabilitate acţiunile care ţin de prevenirea răspândirii virsului şi le-a recomandat acestora să respecte măsurile stabilite.

‘Facem apel la crescătorii de păsări să respecte cu stricteţe măsurile de biosecuritate şi să anunţe imediat orice suspiciune de boală medicului veterinar’, a transmis prefectul judeţului Vaslui. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

