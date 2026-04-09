VASLUI: Nereguli în sectorul alimentar, sancționate de inspectori

Publicat de Andreea Drilea, 9 aprilie 2026, 07:51

Controalele din sectorul alimentar au fost intensificate în județul Vaslui, pe măsură ce se apropie Sărbătorile Pascale. Autoritățile sanitar-veterinare au desfășurat, în ultimele două săptămâni, o amplă acțiune de verificare, vizând atât unitățile comerciale, cât și transporturile de produse alimentare și animale vii.

În total, au fost controlate peste 240 de unități, de la abatoare și magazine, până la restaurante și piețe agroalimentare. În urma neregulilor descoperite, inspectorii au aplicat peste 30 de amenzi, care însumează aproape 170.000 de lei, dar și mai multe avertismente.

Controalele au dus și la retragerea de la consum a unor cantități importante de produse considerate nesigure: aproape 200 de kilograme de pește fără etichetare, zeci de mii de ouă fără documente de proveniență și sute de kilograme de carne și organe.

În paralel, echipe mixte de inspectori și polițiști au verificat transporturi suspecte în trafic. Au fost descoperite cazuri de transport ilegal de pește și păsări vii fără autorizație, sancționate cu amenzi și confiscări de marfă.

În ceea ce privește sacrificarea mieilor, autoritățile precizează că aceasta s-a realizat, până acum, doar în abatoare autorizate, unde numărul animalelor procesate rămâne relativ redus. Deși legea permite amenajarea unor centre temporare, până în prezent nu au existat solicitări în acest sens.

Reprezentanții sanitar-veterinari le recomandă consumatorilor să cumpere produse doar din surse autorizate și să evite ofertele din mediul online sau din zone necontrolate, unde există riscuri de contaminare.

Controalele vor continua și în perioada următoare, iar autoritățile avertizează că, în funcție de gravitatea abaterilor, pot dispune inclusiv suspendarea activității unor operatori economici.

Radio Iași/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro