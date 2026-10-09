(UPDATE/AUDIO) Peste 36.000 de pelerini s-au închinat, până acum, la moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Neamț

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 octombrie 2026, 12:30

UPDATE ora 11:50 – Peste 36 de mii de credincioşi s-au închinat la racla cu moaştele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Neamț, începând de ieri dimineață, când a început, oficial, pelerinajul de la Iași.

În prezent, 7.000 de persoane sunt la rând, iar timpul de așteptare este de aproximativ 7 ore:

Declarații consemnate de Constantin Mihai.

În acest interval de timp au fost înregistrate 106 cazuri medicale.

Coordonatorul UPU-SMURD Iaşi, Diana Cimpoeşu, a declarat că în 24 ore s-a intervenit medical la 21 de pelerini, opt dintre aceştia fiind aduși în Urgențe, iar cinci dintre ei având patologie cardio-vasculară.

Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei spun că anul acesta sunt așteptați aproximativ 300 de mii de credinicoși la Iași, cel mai mare aflux de pelerini urmând să fie în perioada 13-14 octombrie.

Pentru a face față numărului mare de pasageri, CFR Călători a anunţat suplimentarea capacității trenurilor care circulă spre şi dinspre Iaşi.

Peste 31 de mii de credincioși s-au închinat, până acum, la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț.

Pelerinajul a început, oficial, ieri, și se va desfășura până la 15 octombrie.

Oamenii spun că se roagă mai ales pentru sănătate și pace în lume:

Cu ocazia acestui important eveniment religios, organizatorii estimează prezența a aproximativ 300 de mii de persoane, perioada de afluență maximă a pelerinilor fiind 13-14 octombrie.

Comandantul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău, colonelul Adrian Constantin Mătăsaru, a declarat că, de astăzi, vor sosi și colegii din Brașov, pentru a ajuta la asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică.

De asemenea, polițiștii de frontieră au pus la dispoziție inclusiv o dronă pentru supravegherea zonei. (Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)