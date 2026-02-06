Universitatea ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava introduce un master dedicat inteligenţei artificiale şi roboticii sociale cu aplicaţii în sănătate

Universitatea ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava (USV) va include în programul de studii începând cu anul universitar 2026- 2027 un master dedicat inteligenţei artificiale şi roboticii sociale cu aplicaţii în sănătate, a declarat rectorul Mihai Dimian.

Potrivit acestuia, masterul respectiv se va desfăşura în limba engleză şi va fi organizat în comun cu două universităţi partenere, cea din Tours (Franţa) şi cea din Orebro (Suedia), prin desfăşurarea de stagii semestriale la cele două universităţi.

‘Pe de-o parte, există o solicitare atât din partea angajatorilor din zonă, cât şi din partea studenţilor de a dezvolta un master în zona inteligenţei artificiale. Pe de altă parte, analizând şi colaborările pe care le avem, proiectele de cercetare pe care le avem împreună cu colegii de la Facultatea de Medicină şi Ştiinţe Biologice, a apărut această necesitate şi pentru dumnealor, pentru absolvenţii dumnealor, spunând că inteligenţa artificială este aplicată tot mai mult atât în zona de imagistică medicală, cât şi în organizarea altor procese, cum ar fi zona de genetică, pe care o dezvoltăm intens la Suceava (…) Şi iată o serie de factori care ne-au condus la această dezvoltare, adăugând la inteligenţa artificială şi robotica socială. O să avem ocazia, probabil, să vizităm în universitate şi un laborator pe care îl dezvoltăm în prezenţă de roboţi umanoizi şi zona de, să spunem, laborator de inteligenţă artificială’, a explicat, pentru AGERPRES, rectorul USV.

Mihai Dimian susţine necesitatea de previziune a evoluţiei pieţei muncii, dar şi nevoia de adaptare la aceasta. El este convins că masterul dedicat inteligenţei artificiale şi roboticii sociale cu aplicaţii în sănătate este o pregătire pentru viitor.

‘E o pregătire pentru viitor, doar că, să ştiţi, viitorul ăsta este destul de apropiat şi, în general, universităţile trebuie să pregătească nu doar pentru prezent, ci pentru ce se va întâmpla peste trei, patru, cinci ani de zile. Dacă vorbim de o licenţă, cei care intră anul viitor la studii vor absolvi peste trei, patru, cinci, şase ani la Medicină… Deci trebuie să pregătim, să facem o previziune, greu de făcut, dar trebuie să faci o anumită previziune a pieţii muncii. Pe de altă parte, vedem că tehnologiile se schimbă atât de mult şi atât de rapid, încât nu-i de ajuns să-l pregătesc pentru ce se va întâmpla în momentul absolvirii lui, ci pentru ce se va întâmpla, poate, şi în cinci ani de la absolvire’, a argumentat rectorul Dimian.

Acesta subliniază că USV dispune şi de un laborator nou de calculatoare cuantice, realizat plecând de la premisa că ‘universităţile trebuie să fie incubatoare ale viitorului’.

‘Momentan, în zona Sucevei, Botoşaniului, nu sunt folosite aceste calculatoare. La nivel internaţional sunt, dar ne aşteptăm că, în termen de cinci-zece ani, aceste calculatoare să fie folosite şi în zona noastră. Drept urmare, dezvoltăm laboratorul şi pregătim pentru viitor. Cred că această caracteristică a învăţământului superior, poate nu este bine definită în România. Noi nu înţelegem în România că universităţile trebuie să fie incubatoare ale viitorului. Pornim de la imaginea învăţământului preuniversitar, care în general predă lucruri, să zicem, standard-clasice. Deci sunt lucruri care sunt cunoscute de zeci de ani, poate chiar sute de ani şi este nevoie de această bază oferită tinerilor, dar, ulterior, când ajungi în universitate, trebuie să vezi viitorul. Costă toate aceste laboratoare, costă pregătirea oamenilor pentru viitor. Mă gândesc şi la profesori, nu doar la studenţi. Dar acesta este rolul unei universităţi’, a adăugat rectorul USV.

Potrivit acestuia, USV derulează şi un curs de introducere în inteligenţă artificială şi securitate cibernetică, care trebuie urmat de toţi studenţii, indiferent de domeniul studiilor.

‘Considerăm că fiecare student care absolvă o universitate, fie că vorbim de Drept, fie că vorbim de economic, fie că vorbim chiar de filologie, ar trebui să cunoască utilizarea acestor instrumente de inteligenţă artificială, să aibă anumite chei de verificare, pentru că observăm şi acum că lumea întreabă şi e adevăr ce spune acolo. Nu spune problema că s-ar putea. Şi sunt motive clare, în acest sens, ca rezultatul respectiv să fie eronat. Pe de altă parte, sigur, trebuie să ne protejăm în spaţiu cibernetic. Observăm că se generează foarte multe furturi electronice în prezent, dar poate nu ne dăm seama de furturile de date, care sunt la fel de importante ca furturile de bani electronici’, a mai spus rectorul Mihai Dimian. (Agerpres/ FOTO usv.ro)