TUIASI scoate la concurs peste 2.000 de locuri la sesiunea de toamnă a admiterii 2026

Publicat de Andreea Drilea, 19 august 2026, 06:14

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) anunță deschiderea înscrierilor pentru sesiunea de toamnă a admiterii la anul universitar 2026-2027. Cea mai veche școală de inginerie din țară scoate la concurs peste 2.000 de locuri la studiile de licență, master și doctorat, dintre care 736 finanțate de la buget, repartizate la cele 11 facultăți.

Locurile disponibile pe cicluri de studii

Pentru studiile de licență, TUIASI scoate la concurs 920 de locuri, dintre care 485 la buget, iar înscrierile au loc între 31 august și 9 septembrie 2026. La master sunt disponibile 961 de locuri, dintre care 216 la buget, cu înscrieri între 7 și 15 septembrie 2026. Pentru studiile doctorale, universitatea oferă 167 de locuri, dintre care 35 la buget, iar candidații se pot înscrie între 1 și 11 septembrie 2026. Mai multe detalii cu privire la numărul de locuri scoase la concurs de fiecare facultate sunt disponibile pe site-ul universității, la adresa https://www.tuiasi.ro/.

„Un inginer nu învață doar o profesie, ci deprinde felul în care se construiește viitorul. La TUIASI, formăm de peste două secole oameni care nu așteaptă lumea de mâine, ci o proiectează. Sesiunea de toamnă este o nouă invitație adresată celor care vor să fie printre ei, într-o universitate care astăzi gândește și european, ca membră a Alianței INGENIUM”, a declarat rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval.

Un singur dosar, mai multe șanse

Candidații la TUIASI au posibilitatea de a opta pentru mai multe facultăți prin intermediul unui singur dosar de concurs. Astfel, aceștia își pot crește șansele de admitere, alegând mai multe programe și domenii de studiu în funcție de preferințe.

Înscrierea se realizează online, prin platforma informatică a universității. Candidații au la dispoziție un manual de utilizare și un ghid cu răspunsuri la cele mai frecvente întrebări. Pentru persoanele care nu pot depune dosarul online sunt organizate și puncte de înscriere la sediile facultăților.

Fiecare facultate are propriul calendar de admitere, în limitele perioadelor anunțate pentru fiecare ciclu de studii. Informațiile privind numărul de locuri, probele de concurs și metodele de selecție sunt disponibile pe paginile facultăților și pe site-ul dedicat admiterii.

Un sprijin în plus pentru candidați: cazarea în perioada admiterii

TUIASI oferă și în sesiunea de toamnă cazare gratuită în Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” pentru două categorii de candidați care nu au domiciliul în municipiul Iași. Beneficiază de această facilitate candidații care se deplasează la Iași pentru proba de admitere cu prezență fizică de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, precum și candidații români de pretutindeni, între care cei din Republica Moldova, la depunerea în original a documentelor de înscriere. În acest fel, universitatea reduce costurile deplasării pentru tinerii care vin din alte localități sau din străinătate.

O universitate cu rădăcini de două secole și rol de lider european

Cu o tradiție începută în 1813, prin cursul de inginerie inițiat de Gheorghe Asachi, TUIASI este cea mai veche școală de inginerie din România și una dintre instituțiile de referință ale învățământului tehnic românesc.

Universitatea este singura instituție de învățământ superior din România membră a Alianței Universitare Europene INGENIUM, care reunește zece universități din zece state europene. În cadrul proiectului Next INGENIUM, finanțat de Comisia Europeană până în 2028, TUIASI coordonează două pachete de lucru și beneficiază de al treilea cel mai mare buget dintre universitățile partenere.

Apartenența la alianță le oferă studenților acces la programe comune de studii și oportunități de mobilitate internațională, iar TUIASI găzduiește primul program de masterat integrat de tip Joint Degree din România.

Informațiile complete despre admiterea din sesiunea de toamnă, locurile disponibile și calendarele celor 11 facultăți pot fi consultate pe site-ul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.