Teatrul Luceafărul Iași: Festivalul „Hai la teatru!”, ediția XIX

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 martie 2026, 11:26

353 de elevi artiști coordonați de 34 de cadre didactice sau actori au trecut preselecția pentru a XIX-a ediție a Festivalului concurs de teatru școlar „Hai la teatru!”.

Între 16-19 martie, aceștia vor evolua la cele două săli ale Teatrului Luceafărul, organizatorul evenimentului, care a făcut pionierat în acest domeniu, al încurajării exprimării artistice a copiilor și tinerilor.

Utilitatea teatrului școlar este indiscutabilă. Este un mijloc modelator de petrecere a timpului liber, dezvoltă cultura generală și pe cea artistică, îi face spectatori mai buni, stimulează comunicarea directă, educă ascultarea, încurajează conexiunea cu grupul. Beneficiile se manifestă și pe linia controlării emoțiilor, a gestionării sensibilității, a vorbitului în public în fața unei săli pline.

Festivalul „Hai la teatru!” are trei secțiuni – clasele I-IV, V-VIII, IX-XII, pentru a asigura o competiție corectă. Juriile sunt compuse din actorii de la Teatrul Luceafărul, care în zilele de festival schimbă locurile cu aspiranții la titlul de artiști. Printre participanți se numără atât trupe de teatru cu experiență – „Mooz”, „Les Apos” (Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași), „Fenomenalii” (Liceul Teoretic „Miron Costin” Pașcani), ArtWork Iași, „Junii Țibăneștilor” (Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” Țibănești) etc., cât și ansambluri constituite recent („Prietenii lui Apolodor” (Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași), „Lira” (Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu”Lunca Cetățuii), „Flori de câmp” (Școala Gimnazială Bosia/Mânzătești, com Ungheni) etc., o probă a dinamicii fenomenului.

Opțiunile repertoriale merg pe autori clasici – Ion Luca Caragiale, Ion Creangă, Ioan Slavici, dar și actuale – Gellu Naum, Matei Vișniec etc. Elevii provin atât din mediul urban (Iași, Pașcani), cât și rural (Bosia, Belcești, Țibănești, Todirești, Glodenii Gândului, Lunca Cetățuii, Valea Lupului etc.).

„Evenimentul teatral care deschide scenele profesioniste elevilor artiști are loc fiecare an în preajma unor date importante pentru comunitatea artistică mondială – Ziua Internațională a Teatrului pentru Copii și Tineret – 20 martie, Ziua Mondială a Teatrului 27 martie. Este maniera noastră originală de a le celebra, implicând comunitatea emergentă să demonstreze prin creativitate și implicare realitatea că teatrului va rezista, indiferent de vremuri.”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, fondatorul Festivalului și managerul Teatrului Luceafărul Iași.

Festivitatea de premiere este programată pe 20 martie, ora 12.

