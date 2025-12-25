Ascultă Radio România Iași Live
Suceava: Un tânăr a murit şi alţi trei au fost răniţi într-un accident rutier în municipiul Rădăuţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 decembrie 2025, 09:12

Un tânăr a murit şi alţi trei au fost răniţi în urma unui accident rutier produs miercuri în municipiul Rădăuţi, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit acestora, în accident au fost implicate două autoturisme, care au intrat în coliziune. Trei dintre victime au fost încarcerate, iar una a decedat.

‘Au intervin pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare şi două ambulanţe SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean. În evenimentul rutier au fost implicate patru persoane. Trei dintre acestea au fost încarcerate şi au necesitat intervenţia pompierilor pentru extragere. Una dintre persoanele care au fost încarcerate era în stare de inconştienţă şi i s-a aplicat manevre de resuscitare. Din nefericire şi în ciuda manevrelor de resuscitare, s-a declarat decesul victimei’, au precizat oficialii ISU.

Celelalte trei victime, conştiente dar cu diferite traumatisme, sunt transportate la spital, pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate. Toate victimele sunt bărbaţi şi au vârste cuprinse între 20 şi 22 de ani. (Agerpres/ FOTO ISU SV)

