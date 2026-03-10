Ascultă Radio România Iași Live
Suceava: Şapte hectare de vegetaţie uscată au ars în localitatea Frumosu

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 martie 2026, 10:31

Şapte hectare de vegetaţie uscată au ars în localitatea Frumosu din judeţul Suceava, a anunţat, marţi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

Incendiul izbucnit în cursul zilei de luni s-a extins până la un depozit de furaje, care a fost afectat parţial.

Oficialii ISU Suceava precizează că, în ultimele 24 de ore, pompierii militari au mai fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unor astfel de incendii de vegetaţie în mai multe localităţi din judeţ, printre care Vatra Dornei, Fălticeni şi Mitocu Dragomirnei.

De la începutul anului şi până în prezent, pompierii militari suceveni au intervenit pentru stingerea a 12 incendii de vegetaţie uscată, în urma cărora au fost afectate peste 24 de hectare de teren.

Pompierii reamintesc populaţiei că arderea vegetaţiei uscate este interzisă prin lege.

‘Pe lângă faptul că reprezintă o încălcare a prevederilor legale, această practică este extrem de periculoasă şi generează riscuri semnificative pentru locuinţe, păduri, terenuri agricole, bunuri materiale şi pentru siguranţa persoanelor. În condiţii de vânt sau temperaturi ridicate, focul se poate propaga cu rapiditate pe suprafeţe întinse, existând riscul ca acesta să ajungă în apropierea gospodăriilor sau a zonelor împădurite. Totodată, fumul dens rezultat în urma arderii vegetaţiei poate reduce vizibilitatea pe drumurile publice, crescând riscul producerii accidentelor rutiere’, transmis reprezentanţii ISU Suceava. (Agerpres/ FOTO ISU BT/ arhivă)

