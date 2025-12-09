Suceava: 18 percheziţii privind infracţiuni asociate regimului silvic; au fost vizate şi instituţii

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 9 decembrie 2025, 16:21

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Suceava au făcut 18 percheziţii domiciliare în cadrul a două dosare penale vizând infracţiuni economice şi silvice în care ar fi implicate atât persoane, cât şi firme şi instituţii publice.

Potrivit unui comunicat de presă transmis marţi de Poliţia Română, activităţile derulate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, au avut ca scop completarea materialului probator cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, delapidare, constituirea unui grup infracţional organizat şi transportul ilicit de material lemnos.

Percheziţiile au fost efectuate la persoane fizice, agenţi economici din domeniul exploatării, debitorii, depozitării şi comercializării materialului lemnos, dar şi la instituţii publice din sfera gestionării problematicii silvice, precizează sursa citată.

‘Au fost confiscate şi ridicate sume de bani în valoare de aproximativ 130.000 de euro, aproximativ 300 de metri cubi material lemnos în valoare de aproximativ 100.000 de lei, 11 telefoane mobile, înscrisuri şi documente cu valoare probatorie. De asemenea, au fost aplicate şi trei sancţiuni contravenţionale în valoare de 40.000 de lei. Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, urmând a fi dispuse măsuri conforme’, se mai menţionează în comunicatul de presă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

