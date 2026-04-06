Serviciul salvamont Neamț va avea sediu nou în stațiunea Durău

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 aprilie 2026, 11:47

Consiliul Județean Neamț a aprobat solicitarea de transmitere în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor imobile aflate în domeniul public al comunei Ceahlău, pentru Serviciul Public Salvamont Neamț.

Spațiile vor fi utilizate pentru amenajarea unui sediu administrativ adecvat, necesar desfășurării activităților operative și de intervenție în zona montană.

Imobilul identificat – fostul Dispensar medical Durău, compus din teren și două clădiri neutilizate – va fi reabilitat de Consiliul Județean Neamț, care își asumă realizarea lucrărilor de reparații și investiții. Măsura permite valorificarea unui spațiu nefolosit și, în același timp, asigură condiții mai bune pentru intervențiile de salvare montană.

Serviciul Public Salvamont Neamț funcționează ca serviciu public de interes județean și desfășoară activități de patrulare preventivă, căutare și recuperare a persoanelor dispărute, acordarea primului ajutor, transportul accidentaților, prevenirea accidentelor și coordonarea intervențiilor de salvare montană și speologică la nivelul județului. (Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO Gianina Buftea)