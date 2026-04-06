Serviciul salvamont Neamț va avea sediu nou în stațiunea Durău

Publicat de Andreea Drilea, 6 aprilie 2026, 12:21

Consiliul Județean Neamț a aprobat solicitarea de transmitere în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor imobile aflate în domeniul public al comunei Ceahlău, pentru Serviciul Public Salvamont Neamț.

Spațiile vor fi utilizate pentru amenajarea unui sediu administrativ adecvat, necesar desfășurării activităților operative și de intervenție în zona montană.

Imobilul identificat – fostul Dispensar medical Durău, compus din teren și două clădiri neutilizate – va fi reabilitat de Consiliul Județean Neamț, care își asumă realizarea lucrărilor de reparații și investiții. Măsura permite valorificarea unui spațiu nefolosit și, în același timp, asigură condiții mai bune pentru intervențiile de salvare montană.

Serviciul Public Salvamont Neamț funcționează ca serviciu public de interes județean și desfășoară activități de patrulare preventivă, căutare și recuperare a persoanelor dispărute, acordarea primului ajutor, transportul accidentaților, prevenirea accidentelor și coordonarea intervențiilor de salvare montană și speologică la nivelul județului.

Radio Iași/Gianina Buftea

Neamţ: Patru percheziţii în judeţul Iaşi, într-un dosar de furt; trei suspecţi au fost reţinuţi
Regional luni, 6 aprilie 2026, 11:22

Neamţ: Patru percheziţii în judeţul Iaşi, într-un dosar de furt; trei suspecţi au fost reţinuţi

Poliţiştii din Târgu-Neamţ au efectuat patru percheziţii domiciliare şi cinci percheziţii auto, într-un dosar penal privind furtul a 50.000...

Neamţ: Patru percheziţii în judeţul Iaşi, într-un dosar de furt; trei suspecţi au fost reţinuţi
Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 17 – 30 aprilie 2026
Regional luni, 6 aprilie 2026, 11:20

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 17 – 30 aprilie 2026

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 17 – 30 aprilie 2026 VINERI, 17 aprilie 2026, ora 19:00 – Casa...

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 17 – 30 aprilie 2026
JUDEŢUL BACĂU: TRAFIC ALTERNATIV PE DN 2
Regional luni, 6 aprilie 2026, 10:54

JUDEŢUL BACĂU: TRAFIC ALTERNATIV PE DN 2

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 2, în localitatea Sascut, judeţul Bacău, s-a produs un...

JUDEŢUL BACĂU: TRAFIC ALTERNATIV PE DN 2
(AUDIO/FOTO) Elevi din Vaslui, în finala națională a concursului „Știu și aplic”
Regional luni, 6 aprilie 2026, 10:50

(AUDIO/FOTO) Elevi din Vaslui, în finala națională a concursului „Știu și aplic”

Cinci echipe de elevi din județul Vaslui s-au calificat la etapa națională a concursului „Știu și aplic”, dedicat deprinderii de noțiuni...

(AUDIO/FOTO) Elevi din Vaslui, în finala națională a concursului „Știu și aplic”
Regional luni, 6 aprilie 2026, 10:13

(AUDIO) Programele școlare pentru clasa a IX-a, aproape finalizate. Manualele așteptate din toamnă

Programele școlare pentru clasa a IX-a sunt finalizate în proporție de aproximativ 90% și ar urma să fie complet încheiate până în luna mai,...

(AUDIO) Programele școlare pentru clasa a IX-a, aproape finalizate. Manualele așteptate din toamnă
Regional luni, 6 aprilie 2026, 09:31

Peste 200 de elevi participă la Olimpiada Națională de Științe socio-umane, la Iași

Peste 200 de elevi din întreaga țară participă, începând de astăzi, la Iași, la Olimpiada Națională de Științe socio-umane, organizată...

Peste 200 de elevi participă la Olimpiada Națională de Științe socio-umane, la Iași
Regional duminică, 5 aprilie 2026, 10:21

Un bărbat din Botoşani a fost reţinut, după ce a introdus în aparatele de reciclare SGR sticle cu etichete false

Un bărbat din Botoşani a fost reţinut, după ce a introdus în aparatele de reciclare SGR sticle cu etichete false. El este acuzat că ar fi...

Un bărbat din Botoşani a fost reţinut, după ce a introdus în aparatele de reciclare SGR sticle cu etichete false
Regional duminică, 5 aprilie 2026, 08:15

Ziua Porților Deschise la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași și Colegiul Medicilor Iași organizează luni, 6 aprilie 2026, între orele 10:00 – 13:00, evenimentul...

Ziua Porților Deschise la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași