Salvamont Neamț: Evitați pe cât posibil treseele care traversează zona de platou a masivului Ceahlău și în nici un caz nu rămâneți în zone deschise

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 decembrie 2025, 12:00

Începând din această seară în zona montană a județului Neamț deplasările maselor de aer vor atinge la rafală 110 kilometri pe oră, ceea ce va duce implicit la apariția fenomenului de viscol.

Temperatura resimțită va scade considerabil, iar orientarea mai ales după căderea întunericului va fi deosebit de dificilă.

Intensitatea va atinge valoarea maximă în zilele de sâmbătă și duminică cu valori cuprinse între 70 și 120 km /h, după care va scade în intensitate .

”Evitați pe cât posibil treseele care traversează zona de platou a masivului Ceahlău și în nici un caz nu rămâneți în zone deschise. Pe lângă pericolul pierderii traseului și a hipotermiei există riscul de a fi surprinși de căderile de arbori, indiferent de altitudinea la care va aflați”, au transmis salvamontiștii nemțeni. (Radio Iași/Gianina Buftea/ FOTO Gianina Buftea)

