Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Salvamon Neamț: Evitați pe cât posibil treseele care traversează zona de platou a masivului Ceahlău și în nici un caz nu rămâneți în zone deschise

Salvamon Neamț: Evitați pe cât posibil treseele care traversează zona de platou a masivului Ceahlău și în nici un caz nu rămâneți în zone deschise

Salvamon Neamț: Evitați pe cât posibil treseele care traversează zona de platou a masivului Ceahlău și în nici un caz nu rămâneți în zone deschise

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 decembrie 2025, 12:00

Începând din această seară în zona montană a județului Neamț deplasările maselor de aer vor atinge la rafală 110 kilometri pe oră, ceea ce va duce implicit la apariția fenomenului de viscol.

Temperatura resimțită va scade considerabil, iar orientarea mai ales după căderea întunericului va fi deosebit de dificilă.

Intensitatea va atinge valoarea maximă în zilele de sâmbătă și duminică cu valori cuprinse între 70 și 120 km /h, după care va scade în intensitate .

”Evitați pe cât posibil treseele care traversează zona de platou a masivului Ceahlău și în nici un caz nu rămâneți în zone deschise. Pe lângă pericolul pierderii traseului și a hipotermiei există riscul de a fi surprinși de căderile de arbori, indiferent de altitudinea la care va aflați”, au transmis salvamontiștii nemțeni. (Radio Iași/Gianina Buftea/ FOTO Gianina Buftea)

Etichete:
Creştinii prăznuiesc în a doua zi de Crăciun soborul Maicii Domnului
Prim plan vineri, 26 decembrie 2025, 09:48

Creştinii prăznuiesc în a doua zi de Crăciun soborul Maicii Domnului

Este a doua zi de Crăciun, o continuare a tradiţiei şi bucuriei şi tradiţiilor specifice sărbătorii naşterii Domnului. Astăzi creştinii...

Creştinii prăznuiesc în a doua zi de Crăciun soborul Maicii Domnului
Temperaturile vor continua să crească uşor spre sfârşitul săptămânii
Prim plan vineri, 26 decembrie 2025, 08:41

Temperaturile vor continua să crească uşor spre sfârşitul săptămânii

Este ger la această oră în cea mai mare parte din ţară şi, deşi a nins în prima zi de Crăciun, nu sunt drumuri blocate sau închise...

Temperaturile vor continua să crească uşor spre sfârşitul săptămânii
Alertă epidemiologică în România
Prim plan vineri, 26 decembrie 2025, 07:33

Alertă epidemiologică în România

Este alertă epidemiologică în ţara noastră după ce în ultima săptămână s-au raportat peste 11.000 de cazuri de gripă clinică la nivel...

Alertă epidemiologică în România
Medicii insistă ca în perioada sărbătorilor, ambulanţa să fie solicitată numai în situaţii cu adevărat grave
Prim plan vineri, 26 decembrie 2025, 07:25

Medicii insistă ca în perioada sărbătorilor, ambulanţa să fie solicitată numai în situaţii cu adevărat grave

Medicii insistă ca în această perioadă a sărbătorilor, ambulanţa să fie solicitată numai în situaţii cu adevărat grave. Afecţiunile...

Medicii insistă ca în perioada sărbătorilor, ambulanţa să fie solicitată numai în situaţii cu adevărat grave
Prim plan joi, 25 decembrie 2025, 09:23

Creştinii sărbătoresc Naşterea Domnului, zi denumită popular Crăciun

Creştinii sărbătoresc astăzi Naşterea Domnului, zi denumită popular Crăciun. În cursul dimineţii, credincioşii participă la liturghie,...

Creştinii sărbătoresc Naşterea Domnului, zi denumită popular Crăciun
Prim plan joi, 25 decembrie 2025, 09:19

Ministerul Sănătăţii informează populaţia că în această perioadă se înregistrează o intensitate crescută a activităţii gripale

Ministerul Sănătăţii informează populaţia că în această perioadă se înregistrează o intensitate crescută a activităţii gripale....

Ministerul Sănătăţii informează populaţia că în această perioadă se înregistrează o intensitate crescută a activităţii gripale
Prim plan joi, 25 decembrie 2025, 09:16

Suceava: 60.000 de dolari ascunşi în încălţămintea a două femei din Ucraina, descoperiţi la PTF Siret

O echipă comună de control, formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali a descoperit suma de 60.000 de dolari, ascunsă în...

Suceava: 60.000 de dolari ascunşi în încălţămintea a două femei din Ucraina, descoperiţi la PTF Siret
Prim plan joi, 25 decembrie 2025, 09:12

Suceava: Un tânăr a murit şi alţi trei au fost răniţi într-un accident rutier în municipiul Rădăuţi

Un tânăr a murit şi alţi trei au fost răniţi în urma unui accident rutier produs miercuri în municipiul Rădăuţi, informează...

Suceava: Un tânăr a murit şi alţi trei au fost răniţi într-un accident rutier în municipiul Rădăuţi