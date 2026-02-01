Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Rezultate foarte slabe la simularea Evaluării Naționale în județul Iași

Rezultate foarte slabe la simularea Evaluării Naționale în județul Iași

Rezultate foarte slabe la simularea Evaluării Naționale în județul Iași

Publicat de Andreea Drilea, 1 februarie 2026, 10:14

La Simularea Examenului de Evaluare Națională, etapa județeană, în Iași, s-au consemnat, la Matematică, 590 de note sub 2. 

Pe ansamblul județului, la Limba Română gradul de promovabilitate este 66,4% iar la Matematică de numai 35 de procente.

Rezultatele de la simularea din acest an, în județul Iași, sunt cele mai slabe din ultimii 7 ani, după cum transmite Constantin Mihai: ”Inspectoratul Școlar Județean Iașa a centralizat datele de la simularea locală a examenului de Evaluare Națională. Conform acesor date la simularea din decembrie, putem spune că se înregistrează un real dezastru în mediul rural. La școlile de la țară, doar 48% dintre absolvenți au luat nota de trecere la limba română, dar la matematică, procentul este cu mult mai mic, de doar 14%. În mediul urban, doar la limba română se stă mai bine, promovabilitatea aproape 85%. La matematică, la oraș, promovabilitatea se grupează în jurul cifre de 57%. Pe județ, la limba română, promovabilitatea este de 66%, adică din trei, doar doi se califică, iar la matematică, promovabilitatea este de 35%. Să mai adăugăm că la această simulare s-a înregistrat un singur 10 la limba română, la Școala Gimnazială ””Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Iași, 3 de 10 la matematică, 2 la Colegiul Național și 1 la Colegiul Racoviță.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Simularea Bacalaureatului arată dezechilibre între probe în județul Iași
Prim plan duminică, 1 februarie 2026, 10:27

Simularea Bacalaureatului arată dezechilibre între probe în județul Iași

Examenul de Simulare a Examenului de Bacalaureat, în județul Iași, arată un regres în pregătirea absolvenților la Limba Română, dar un...

Simularea Bacalaureatului arată dezechilibre între probe în județul Iași
Recomandări ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioadele cu temperaturi foarte scăzute
Prim plan duminică, 1 februarie 2026, 08:50

Recomandări ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioadele cu temperaturi foarte scăzute

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă avertizează că prognoza meteo indică temperaturi foarte scăzute până miercuri, pe 4...

Recomandări ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioadele cu temperaturi foarte scăzute
Intră în vigoare noua reglementare conform căreia prima zi de concediu medical nu mai este plătită
Prim plan duminică, 1 februarie 2026, 08:42

Intră în vigoare noua reglementare conform căreia prima zi de concediu medical nu mai este plătită

De duminică intră în vigoare noua reglementare conform căreia prima zi de concediu medical nu mai este plătită. Ministrul sănătăţii,...

Intră în vigoare noua reglementare conform căreia prima zi de concediu medical nu mai este plătită
Furtul de lemn din pădurile judeţului Bacău se menţine la un nivel ridicat
Prim plan duminică, 1 februarie 2026, 08:39

Furtul de lemn din pădurile judeţului Bacău se menţine la un nivel ridicat

Furtul de lemn din pădurile judeţului Bacău se menţine la un nivel ridicat. Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Fondului Forestier şi...

Furtul de lemn din pădurile judeţului Bacău se menţine la un nivel ridicat
Prim plan duminică, 1 februarie 2026, 08:32

Neplata primei zile de concediu medical îi afectează pe pacienţii cronici care aleg să muncească

Neplata primei zile de concediu medical loveşte direct într-o categorie vulnerabilă, dar responsabilă: pacienţii cronici care aleg să...

Neplata primei zile de concediu medical îi afectează pe pacienţii cronici care aleg să muncească
Prim plan duminică, 1 februarie 2026, 07:42

Republica Moldova s-a confruntat timp de cinci ore cu o pană de curent

Pana de curent din Republica Moldova a durat cinci ore. Linia prin care este importată energia electrică din România via Ucraina şi regiunea...

Republica Moldova s-a confruntat timp de cinci ore cu o pană de curent
Prim plan sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 21:46

A trecut la cele veșnice jurnalistul Stelian Ciocoiu, fost redactor Radio Iași

Jurnalistul Stelian Ciocoiu, care timp de decenii a realizat emisiuni economice și pentru sate la Radio Iași, a trecut la cele veșnice vineri, 30...

A trecut la cele veșnice jurnalistul Stelian Ciocoiu, fost redactor Radio Iași
Prim plan sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 10:30

METEO: Cod galben de ger în mai multe județe din România

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 31-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Cod galben de ger în mai multe județe din România