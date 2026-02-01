Rezultate foarte slabe la simularea Evaluării Naționale în județul Iași

Publicat de Andreea Drilea, 1 februarie 2026, 10:14

La Simularea Examenului de Evaluare Națională, etapa județeană, în Iași, s-au consemnat, la Matematică, 590 de note sub 2.

Pe ansamblul județului, la Limba Română gradul de promovabilitate este 66,4% iar la Matematică de numai 35 de procente.

Rezultatele de la simularea din acest an, în județul Iași, sunt cele mai slabe din ultimii 7 ani, după cum transmite Constantin Mihai: ”Inspectoratul Școlar Județean Iașa a centralizat datele de la simularea locală a examenului de Evaluare Națională. Conform acesor date la simularea din decembrie, putem spune că se înregistrează un real dezastru în mediul rural. La școlile de la țară, doar 48% dintre absolvenți au luat nota de trecere la limba română, dar la matematică, procentul este cu mult mai mic, de doar 14%. În mediul urban, doar la limba română se stă mai bine, promovabilitatea aproape 85%. La matematică, la oraș, promovabilitatea se grupează în jurul cifre de 57%. Pe județ, la limba română, promovabilitatea este de 66%, adică din trei, doar doi se califică, iar la matematică, promovabilitatea este de 35%. Să mai adăugăm că la această simulare s-a înregistrat un singur 10 la limba română, la Școala Gimnazială ””Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Iași, 3 de 10 la matematică, 2 la Colegiul Național și 1 la Colegiul Racoviță.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)