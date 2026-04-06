Programul săptămânal al proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 8-15 aprilie 2026

Publicat de Andreea Drilea, 6 aprilie 2026, 11:56

Vă transmitem programul săptămânal al proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 8-15 aprilie 2026.

În această perioadă, publicul poate descoperi o selecție variată de filme, inclusiv premiere și titluri premiate internațional. Programul include atât producții europene, cât și filme apreciate în marile festivaluri de cinema.

Miercuri, 8 aprilie 2026
18:00 – Sărbătoarea Paștelui în Artă – Easter in Art – (regia Phil Grabsky) – PREMIERĂ – Proiecție în cadrul proiectului Aici, Documentarul de Artă – AG
20:00 – Vulturii Republicii – Eagles of the Republic – (regia Tarik Saleh) – PREMIERĂ – AP 12

Joi, 9 aprilie 2026
18:00 – Stele căzătoare – Météors – (regia Hubert Charuel) – PREMIERĂ – AP 12
20:00 – Primăvara –  Primavera – (regia Damiano Michieletto) – PREMIERĂ – AP 12

Marți, 14 aprilie 2026
18:00 – Stele căzătoare – Météors – (regia Hubert Charuel) – AP 12
20:00 – Vulturii Republicii – Eagles of the Republic – (regia Tarik Saleh) – AP 12

Miercuri, 15 aprilie 2026
18:00 – Frida Kahlo – Frida Kahlo – (regia Ali Ray) – Proiecție în cadrul proiectului  Aici, Documentarul de Artă  –AG
20:00 – Dispariția lui Josef Mengele  – The Disappearance of Josef Mengeke – (regia Kirill Serebrennikov) – AP  12

Preț bilet normal: 25 lei

Neamţ: Patru percheziţii în judeţul Iaşi, într-un dosar de furt; trei suspecţi au fost reţinuţi
Regional luni, 6 aprilie 2026, 11:22

Neamţ: Patru percheziţii în judeţul Iaşi, într-un dosar de furt; trei suspecţi au fost reţinuţi

Poliţiştii din Târgu-Neamţ au efectuat patru percheziţii domiciliare şi cinci percheziţii auto, într-un dosar penal privind furtul a 50.000...

Neamţ: Patru percheziţii în judeţul Iaşi, într-un dosar de furt; trei suspecţi au fost reţinuţi
Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 17 – 30 aprilie 2026
Regional luni, 6 aprilie 2026, 11:20

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 17 – 30 aprilie 2026

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 17 – 30 aprilie 2026 VINERI, 17 aprilie 2026, ora 19:00 – Casa...

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 17 – 30 aprilie 2026
JUDEŢUL BACĂU: TRAFIC ALTERNATIV PE DN 2
Regional luni, 6 aprilie 2026, 10:54

JUDEŢUL BACĂU: TRAFIC ALTERNATIV PE DN 2

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 2, în localitatea Sascut, judeţul Bacău, s-a produs un...

JUDEŢUL BACĂU: TRAFIC ALTERNATIV PE DN 2
(AUDIO/FOTO) Elevi din Vaslui, în finala națională a concursului „Știu și aplic”
Regional luni, 6 aprilie 2026, 10:50

(AUDIO/FOTO) Elevi din Vaslui, în finala națională a concursului „Știu și aplic”

Cinci echipe de elevi din județul Vaslui s-au calificat la etapa națională a concursului „Știu și aplic”, dedicat deprinderii de noțiuni...

(AUDIO/FOTO) Elevi din Vaslui, în finala națională a concursului „Știu și aplic”
Regional luni, 6 aprilie 2026, 10:13

(AUDIO) Programele școlare pentru clasa a IX-a, aproape finalizate. Manualele așteptate din toamnă

Programele școlare pentru clasa a IX-a sunt finalizate în proporție de aproximativ 90% și ar urma să fie complet încheiate până în luna mai,...

(AUDIO) Programele școlare pentru clasa a IX-a, aproape finalizate. Manualele așteptate din toamnă
Regional luni, 6 aprilie 2026, 09:31

Peste 200 de elevi participă la Olimpiada Națională de Științe socio-umane, la Iași

Peste 200 de elevi din întreaga țară participă, începând de astăzi, la Iași, la Olimpiada Națională de Științe socio-umane, organizată...

Peste 200 de elevi participă la Olimpiada Națională de Științe socio-umane, la Iași
Regional duminică, 5 aprilie 2026, 10:21

Un bărbat din Botoşani a fost reţinut, după ce a introdus în aparatele de reciclare SGR sticle cu etichete false

Un bărbat din Botoşani a fost reţinut, după ce a introdus în aparatele de reciclare SGR sticle cu etichete false. El este acuzat că ar fi...

Un bărbat din Botoşani a fost reţinut, după ce a introdus în aparatele de reciclare SGR sticle cu etichete false
Regional duminică, 5 aprilie 2026, 08:15

Ziua Porților Deschise la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași și Colegiul Medicilor Iași organizează luni, 6 aprilie 2026, între orele 10:00 – 13:00, evenimentul...

Ziua Porților Deschise la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași