Programul săptămânal al proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 8-15 aprilie 2026

Publicat de Andreea Drilea, 6 aprilie 2026, 11:56

În această perioadă, publicul poate descoperi o selecție variată de filme, inclusiv premiere și titluri premiate internațional. Programul include atât producții europene, cât și filme apreciate în marile festivaluri de cinema.

Miercuri, 8 aprilie 2026

18:00 – Sărbătoarea Paștelui în Artă – Easter in Art – (regia Phil Grabsky) – PREMIERĂ – Proiecție în cadrul proiectului Aici, Documentarul de Artă – AG

20:00 – Vulturii Republicii – Eagles of the Republic – (regia Tarik Saleh) – PREMIERĂ – AP 12

Joi, 9 aprilie 2026

18:00 – Stele căzătoare – Météors – (regia Hubert Charuel) – PREMIERĂ – AP 12

20:00 – Primăvara – Primavera – (regia Damiano Michieletto) – PREMIERĂ – AP 12

Marți, 14 aprilie 2026

18:00 – Stele căzătoare – Météors – (regia Hubert Charuel) – AP 12

20:00 – Vulturii Republicii – Eagles of the Republic – (regia Tarik Saleh) – AP 12

Miercuri, 15 aprilie 2026

18:00 – Frida Kahlo – Frida Kahlo – (regia Ali Ray) – Proiecție în cadrul proiectului Aici, Documentarul de Artă –AG

20:00 – Dispariția lui Josef Mengele – The Disappearance of Josef Mengeke – (regia Kirill Serebrennikov) – AP 12

Preț bilet normal: 25 lei